Папа Римский пока не планирует визит в Китай

ВАТИКАН, 3 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Визит папы Римского Франциска в Китай в настоящее время не готовится, сообщил журналистам сам глава Римско-католической церкви во время возвращения из своей апостольской поездки в Мьянму и Бангладеш.

Стенограмму пресс-конференции, которая накануне состоялась на борту самолета во время перелета из Дакки в Рим, в воскресенье опубликовала служба печати Святого престола.

"Путешествие в Китай не готовится, будьте спокойны, пока что не готовится", — сказал понтифик в ходе традиционной беседы с журналистами.

Франциск отметил большое влияние Китая, который он назвал "мировой державой", на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этой связи он выразил надежду на то, что соседние с КНР страны будут поддерживать с ней хорошие отношения. По его словам, это было бы "мудрым и политически конструктивным" решением.

Одновременно папа Римский вновь признался, что рад был бы нанести визит в Китай. В этой связи он заметил, что между КНР и Ватиканом развиваются культурные и научные связи и одновременно идет политический диалог.

"Есть культурные, научные отношения, профессора, священники, которые преподают в Китайском государственном университете… Это одна вещь. Потом есть политический диалог, прежде всего относительно китайских церквей, по этой истории Патриотической церкви и Подпольной церкви, который должен идти шаг за шагом, с деликатностью, как это и происходит", — отметил Франциск. Он указал также, что на днях в Пекине должно состояться заседание Смешанной комиссии по обсуждению данных вопросов.

"Но двери сердца открыты. И думаю, что путешествие в Китай принесет благо всем. Мне было бы приятно его совершить", — подытожил понтифик.

Дипломатические отношения между Китаем и Ватиканом были прерваны в 1951 году. В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная Китайская патриотическая церковь, епископы которой назначены местными властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около четырех миллионов человек.

В сентябре 2015 года, возвращаясь в Ватикан из апостольской поездки на Кубу и в США, папа Франциск выразил желание посетить Китай. В последнее время в Ватикане не раз отмечали, что контакты между представителями Святого престола и КНР "по двусторонним проблемам" продолжаются.