РПЦ не планирует проводить с представителями Филарета заочные брифинги

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Русская православная церковь не планирует общаться с представителями самопровозглашенного Киевского патриархата (УПЦ КП) посредством заочных дискуссий на пресс-конференциях, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
"Русская православная церковь не планирует общаться с представителями бывшего митрополита Киевского Филарета посредством дискуссий на пресс-конференциях", — сказал Волков на брифинге, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сделанные накануне в Киеве заявления Филарета.
Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.
На пресс-конференции в пятницу Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.
В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.
В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.
Перед началом первого пленарного заседания патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественный молебен по случаю начала собора.
На время проведения собора из Донского монастыря в храм Христа Спасителя доставили мощи святителя Тихона - патриарха, возглавившего Русскую церковь после восстановления патриаршества в 1917 году.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Архиерейского собора Русской православной церкви, поздравительная телеграмма была размещена на сайте Кремля.
На соборе как участники зарегистрировались 347 архиереев. Так много священнослужителей присутствуют на Архиерейском соборе впервые.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к участникам Архиерейского собора со вступительным словом.
Предстоятель Русской православной церкви призвал архиереев и священнослужителей не превращаться в "администраторов" и успешных "медиаперсон" и не забывать о высоком характере их служения.
По словам патриарха Кирилла, количество епископов в РПЦ стало самым большим за всю историю Русской церкви, что открывает для нее "невиданные возможности".
В своем вступительном слове патриарх Кирилл наметил повестку дня для участников Архиерейского собора.
В ходе заседаний архиереи решат, будет ли расширен курс преподавания "Основ религиозной культуры и светской этики" в школах. Образовательная тематика станет одной из главных в повестке собора.
Собор также рассмотрит готовившийся церковью много лет документ, посвященный положению монастырей. В частности, будет установлен порядок использования монахами интернета.
Кроме того, архиереи примут решение по документу о церковном браке. Будет установлено, сколько раз верующие могут жениться или выходить замуж.
Заседания Архиерейского собора продлятся до 2 декабря. А 4 декабря, в годовщину восстановления патриаршества, патриарх Кирилл возглавит богослужение в храме Христа Спасителя, на котором будут присутствовать представители православных поместных церквей мира.