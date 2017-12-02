РПЦ не планирует проводить с представителями Филарета заочные брифинги

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

На открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в храме Христа Спасителя в Москве, приуроченного к 100-летию патриаршей интронизации святителя Московского Тихона

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Русская православная церковь не планирует общаться с представителями самопровозглашенного Киевского патриархата (УПЦ КП) посредством заочных дискуссий на пресс-конференциях, заявил в субботу журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

"Русская православная церковь не планирует общаться с представителями бывшего митрополита Киевского Филарета посредством дискуссий на пресс-конференциях", — сказал Волков на брифинге, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать сделанные накануне в Киеве заявления Филарета.

Ранее Архиерейский собор РПЦ принял постановление, в котором изложил просьбу Филарета о восстановлении молитвенного и евхаристического общения с христианами, состоящими в украинском церковном расколе. Собор посчитал это письмо "шагом к преодолению раскола" на Украине и создал специальную комиссию для переговоров с Киевским патриархатом.

На пресс-конференции в пятницу Филарет сообщил, что обратился к Архиерейскому собору РПЦ с предложением о примирении ради создания автокефальной украинской православной церкви и что он никогда не покается за то, что выбрал путь автокефалии УПЦ. Он также заявил, что УПЦ КП никогда не вернется в Московский патриархат. При этом, по его словам, Киевский патриархат готов пойти на диалог с РПЦ в рамках созданной комиссии, только если будет обсуждаться вопрос автокефалии Украинской церкви.

В настоящее время на Украине действуют несколько церквей православного обряда — признанная всеми поместными православными Церквами мира УПЦ МП, а также УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), Украинская греко-католическая церковь.

В 1992 году митрополит Филарет (Денисенко) потребовал для УПЦ автокефалии — статуса поместной церкви, предполагающего ее административную независимость. Не получив на это согласия, он, несмотря на данную клятву сохранить церковное единство на Украине, создал и юридически зарегистрировал так называемый Киевский патриархат. В 1997-м РПЦ отлучила Филарета от церкви и предала анафеме.