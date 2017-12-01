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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Ритуальное убийство" царской семьи: как еврейская община помирилась с РПЦ

14:5801.12.2017
(обновлено: 15:42 01.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016Глава Федерации еврейских общин Александр Борода во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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На этой неделе секретарь комиссии РПЦ по изучению результатов экспертизы "екатеринбургских останков" епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) заявил, что значительная часть ее членов не имеет сомнений в ритуальном характере убийства царской семьи. Появление версии о ритуальном убийстве царской семьи вызвало большой резонанс в еврейской общине. После этого епископ Тихон уточнил, что под "ритуальным убийством" царской семьи исключительно "революционное, большевистское возмездие". Глава Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода в интервью РИА Новости рассказал о том, завершилась ли полемика евреев с РПЦ.

- Александр Моисеевич, как заявил епископ Тихон, у Вас с ним состоялся разговор, из которого следует, что стороны друг друга поняли, и вопрос о том, что проверка СК о версии "ритуального убийства" царской семьи имеет антисемитский характер больше не стоит. Могли бы Вы прокомментировать это?

— Епископ Тихон логично и подробно разъяснил, что  проверка СК версии убийства царской семьи не имеет никакого антисемитского контекста. Это, безусловно, очень важно и для сохранения межнационального мира в нашей стране, и для того, чтобы не создавать неприятных прецедентов, формирующих клеветнические предубеждения в обществе относительно евреев.

Как правильно заметил епископ – в интерпретации данной ситуации многое было сильно передернуто и раздуто. Мы не видим необходимости в дальнейшем развитии темы и не пытаемся обвинить комиссию в антисемитизме.

- Почему вы считаете, что само употребление словосочетания "ритуальное убийство" связано с клеветой в адрес евреев?

— Словосочетание "ритуальное убийство" является весьма болезненным для еврейской общины – ведь в массовом сознании оно намертво связано только с одним сюжетом — кровавыми наветами в адрес нашего народа. Его употребление вызывает ощущение, что сознание произносящего эти слова человека все еще засорено антисемитскими устоями. Мы понимаем, что рассматривая данную версию убийства царя, комиссия РПЦ не имела антисемитских мотивов. Здесь дело только в лексике.

- Есть ли у Вас альтернатива, как возможно изменить фразу?

— Мы видим целесообразным изменить данную формулировку на ту, которая не будет иметь никакого ассоциативного контекста, например выбрать фразу "сакральная жертва" или другое, которое не имеет исторической антисемитской подоплеки.

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