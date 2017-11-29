Архиерейский собор РПЦ завершил свою работу в среду

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Заседание Архиерейского собора Русской православной церкви в первый день его работы продлилось более восьми часов.

Как передает корреспондент РИА Новости, Собор открылся после 10.00, а закончилось заседание, продолжавшееся с перерывом на обед, около 19.00.

С основным 70-страничным докладом выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после этого состоялось обсуждение. Также прозвучали выступления председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополита Волоколамского Илариона и некоторых других высших иерархов РПЦ.

Незадолго до окончания заседания собора поступило анонимное сообщение о минировании здания храма Христа Спасителя. Работа Собора не прерывалась.