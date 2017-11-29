Патриарх Кирилл призвал не поддаваться соблазну сортировки творчества

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на открытии Архиерейского собора Русской православной церкви в Москве. 29 ноября 2017

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство не поддаваться "соблазну жесткой сортировки творческих явлений на приемлемое и неприемлемое", и заявил, что нельзя обязать всех верующих одинаково относиться к каким-то конкретным произведениям искусства, за исключением случаев кощунства и богохульства.

"Важно, руководствуясь христианской осмотрительностью и заботливым отношением к ближнему, не поддаваться соблазну жесткой сортировки творческих явлений на "приемлемые" и "неприемлемые". Приятие или неприятие того или иного произведения искусства или явления культуры зачастую обусловлено вкусовыми предпочтениями или даже определенной специальной подготовкой человека", — сказал патриарх на заседании Архиерейского собора РПЦ.

Он отметил, что "невозможно установить формальные незыблемые нормы", обязывающие, например, всех верующих "только одним, определенным образом относиться к конкретной книге, спектаклю или фильму".

"Исключения составляют лишь случаи очевидного кощунства и богохульства, намеренно допускаемого художником в своем произведении. Такие произведения неприемлемы для верующего человека", — заявил предстоятель РПЦ.