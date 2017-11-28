Биолог из МГУ объяснил, как религиозные посты помогают продлить жизнь

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Религиозные посты помогают продлить жизнь, потому что, являясь одной из форм стресса, мобилизуют внутренние ресурсы организма и делают его более устойчивым к болезням и иным вредным факторам, сообщил доцент факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени Ломоносова Борис Фенюк.

Во вторник начался рождественский пост по православному календарю. Он продлится до 7 января. Согласно церковному монастырскому уставу, постящимся следует воздержаться от употребления пищи животного происхождения, за редкими исключениями по особым дням.

"Еще в 30-е годы прошлого века эксперименты биохимика и диетолога Клайва МакКея показали, что ограничение калорийности питания продлевает жизнь и замедляет старение у лабораторных крыс. Впоследствии благотворное действие умеренной диеты на грани голодания было показано и на других видах животных, от плодовых мушек и червей до обезьян", — отметил Фенюк, слова которого цитирует пресс-служба МГУ.

"Вероятное объяснение этого феномена заключается в том, что состояние голода как один из вариантов стресса мобилизует внутренние ресурсы организма и делает его более устойчивым к болезням и иным вредным факторам", — отметил ученый.

В то же время, для человека точного научного ответа на вопрос, продляет ли ограничение калорийности питания жизнь, пока нет, добавил Фенюк.

"Слишком долго и не слишком этично было бы требовать от людей жить впроголодь с детства. Но многочисленные данные наблюдательных исследований говорят, что умеренность в рационе питания человека коррелирует с высокой продолжительностью жизни и более крепким здоровьем", — отметил ученый. В этой связи неудивительно, что практики воздержания в еде и умеренного голодания широко распространены в самых различных культурах и являются составным ритуалом многих религиозных учений, резюмировал Фенюк.