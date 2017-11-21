Патриарх Кирилл попросил власти Москвы отреставрировать англиканский храм

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к столичным властям с просьбой отреставрировать собор святого Андрея – единственный англиканский храм Москвы. Об этом он рассказал во вторник на встрече с главой Церкви Англии.



"Летом 2016 года я обратился к властям с просьбой о передаче этого здания в пользование общине на 49 лет. Понимаем, что самостоятельных средств у общины на реставрацию, наверное, не хватит, поэтому мы обратились и к московским властям с просьбой включить его в общегородскую программу реставрации архитектурных памятников. Хотя экономическая ситуация и в мире, и в России непростая, мы будем и дальше стараться помогать англиканской общине", — сказал предстоятель Русской православной церкви.



История англиканской общины в Москве начинается в 1553 году, когда царь Иван Грозный позволил британским купцам проводить богослужения в соответствии с их вероисповеданием. До пожара Москвы 1812 года богослужения англиканской общины в Москве проходили в здании голландской реформатской церкви. Новое здание церкви было построено в 1884 году в викторианском стиле, стилизованном под английскую готику.