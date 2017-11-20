Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит литургию в храме Христа Спасителя в день своего рождения. 20 ноября 2017

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал ему добра от всех столичных жителей.

Патриарху Кириллу в понедельник исполняется 71 год. Свой день рождения предстоятель Русской православной церкви отмечает по-монашески — богослужением.

"Поздравляю и от всех москвичей желаю добра вам. Спасибо большое, что заботитесь о Москве москвичах. Я всегда чувствую вашу поддержку", — сказал мэр патриарху в храме Христа Спасителя.

В свою очередь, патриарх Кирилл пожелал мэру Москвы удачи в работе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Михаил Гундяев, был священником, мать — преподавателем немецкого языка в школе. Окончив среднюю школу, в 1965 году он поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую окончил с отличием в 1970 году (ныне — Санкт-Петербургские духовные школы).

В 1976 году он был возведен в сан епископа Выборгского, в 1977 году — в сан архиепископа. 26 декабря 1984 года он был назначен архиепископом Смоленским и Вяземским. С 1988 года — архиепископ Смоленский и Калининградский. В 1989–2009 годах являлся председателем отдела внешних церковных сношений (с 2000 года — отдел внешних церковных связей), постоянным членом Священного синода. 27 января 2009 года Поместный собор Русской православной церкви избрал митрополита Кирилла патриархом Московским и всея Руси.