В УПЦ МП уверены, что народ не станет праздновать католическое Рождество

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Решение Верховной Рады Украины сделать католическое Рождество государственным праздником не отражает реального мнения граждан страны, заявил в интервью изданию "Вести" глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) архиепископ Ирпенский Климент.

Верховная рада Украины ранее в четверг приняла закон, которым на официальном уровне 25 декабря объявляется выходным днем в связи с празднованием католиками Рождества. Документ еще должен подписать президент Украины. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Римско-католическая церковь отмечает один из главных христианских праздников — Рождество Христово — 25 декабря. Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы празднуют Рождество 7 января. Этот день на Украине является выходным. Выходными днями в стране являются также Пасха и Троица.

"Христос родился один раз, а не два. Этим решением Верховная Рада показала, что ей нет дела до мнения народа Украины. По всем социологическим опросам, подавляющее большинство украинцев празднуют Рождество 7 января. Так было до избрания этих народных депутатов, так будет и после них. Но есть еще статистика, которая дает возможность понять причины для такого решения депутатов", — отметил архиепископ Климент.

Он привел данные, по которым более 80% украинцев считают для себя наиболее значимыми праздниками Пасху и Рождество. И почти столько же граждан, как заверил он, "полностью не доверяют Верховной Раде".

"Поэтому складывается впечатление, что попытками превращения Рождества из религиозного события в фарс депутаты стремятся ослабить подавляющее доверие к церкви на фоне полного дефолта Верховной Рады", — заключил представитель УПЦ МП.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). В УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.