КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Жители республики согласны с мнением главы Хакасии Виктора Зимина о том, что затраты на полеты и посещение в заповеднике отшельницы-староверки Агафьи Лыковой нецелесообразны. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Николай Денисов.

Зимин в ходе прямой линии заявил, что выступает против того, что воздушные суда приземляются на территории заповедника, где живет Агафья Лыкова, так как это нарушает закон. Он также признался, что не является ее поклонником. В ответ власти Кузбасса, которые регулярно отправляют Лыковой помощь, заявили, что продолжат помогать отшельнице.

"Место, где она проживает, находится в заповеднике, по российскому законодательству там нельзя вести никакой хозяйственной деятельности и уж тем более организовывать туристические туры с помощью тяжелой и авиационной техники", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава Хакасии за 3,5 часа прямой линии ответил почти на 50 вопросов, из более чем 700 поступивших. Из них 40% касались тем, связанных с экономикой. Люди интересовались перспективой больших межрегиональных проектов с Красноярским краем и Тувой.

"Губернатор очень обстоятельно ответил на вопрос: могут ли граждане Хакасии рассчитывать на продолжение уникальной для России программы по поддержке малых сел. Увы, все эти темы одним своим появлением перекрыла бабушка Агафья. Да, даже и не это собственно важно. Нашлись эксперты, которые, как мне кажется, впервые услышали о Хакасии, но смогли так расставить знаки препинания, что был напрочь искажен смысл всего сказанного об отшельнице", — пояснил Денисов.

Он подчеркнул, что власти республики помогают бабушке Агафье круглый год. Сотрудники заповедника заготавливают дрова, помогают с ремонтом жилья и решают другие вопросы. Также Лыковой много раз предлагали переселиться к людям, но она отказалась.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы они старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Сейчас Агафья живет в тайге одна.