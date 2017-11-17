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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Власти Хакасии заявили, что жители поддерживают критику отшельницы Агафьи

09:5817.11.2017
(обновлено: 14:23 17.11.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковПерейти в фотобанкТаежная отшельница Агафья Лыкова. Архивное фотоТаежная отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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КРАСНОЯРСК, 17 ноя — РИА Новости, Светлана Белькович. Жители республики согласны с мнением главы Хакасии Виктора Зимина о том, что затраты на полеты и посещение в заповеднике отшельницы-староверки Агафьи Лыковой нецелесообразны. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь руководителя республики Николай Денисов.

Кузбасская отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© Фото : пресс-служба ГУМЧС по Хакасии
Глава Хакасии признался, что "не очень любит" отшельницу Агафью Лыкову
Зимин в ходе прямой линии заявил, что выступает против того, что воздушные суда приземляются на территории заповедника, где живет Агафья Лыкова, так как это нарушает закон. Он также признался, что не является ее поклонником. В ответ власти Кузбасса, которые регулярно отправляют Лыковой помощь, заявили, что продолжат помогать отшельнице.

"Место, где она проживает, находится в заповеднике, по российскому законодательству там нельзя вести никакой хозяйственной деятельности и уж тем более организовывать туристические туры с помощью тяжелой и авиационной техники", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава Хакасии за 3,5 часа прямой линии ответил почти на 50 вопросов, из более чем 700 поступивших. Из них 40% касались тем, связанных с экономикой. Люди интересовались перспективой больших межрегиональных проектов с Красноярским краем и Тувой.

"Губернатор очень обстоятельно ответил на вопрос: могут ли граждане Хакасии рассчитывать на продолжение уникальной для России программы по поддержке малых сел. Увы, все эти темы одним своим появлением перекрыла бабушка Агафья. Да, даже и не это собственно важно. Нашлись эксперты, которые, как мне кажется, впервые услышали о Хакасии, но смогли так расставить знаки препинания, что был напрочь искажен смысл всего сказанного об отшельнице", — пояснил Денисов.

Таежная отшельница Агафья Лыкова. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Глава Кемеровской области продолжит помогать отшельнице Агафье Лыковой
Он подчеркнул, что власти республики помогают бабушке Агафье круглый год. Сотрудники заповедника заготавливают дрова, помогают с ремонтом жилья и решают другие вопросы. Также Лыковой много раз предлагали переселиться к людям, но она отказалась.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы они старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры.

К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Сейчас Агафья живет в тайге одна.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
baas1951
Да, дайте же человеку дожить свой век! Что вы все к ней пристали? Она же не лезет в вашу жизнь, это вы всячески лезете в её: кто ради забавы, кто ради популярности, а кто и просто так...
10:37
17.11.2017
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Дядя Вадя
Самое интересное, что ей чхать на вас, кем бы вы не были, она вас в гости не звала вы сами припёрлись и устроили шоу, оставьте бабулю в покое
10:07
17.11.2017
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