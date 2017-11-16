Патриарх Кирилл обеспокоен развитием отношений между народами России и США

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Уровень отношений между народами России и США сейчас находится ниже, чем даже в период Холодной войны, заявил патриарх Кирилл на встрече с послом США Джоном Хантсманом.

"Уровень двусторонних отношений не такой высокий, не такой интенсивный как в годы Холодной войны", — посетовал патриарх.

В тот период, по словам патриарха, христиане СССР и США разделяли общие ценности. Именно это их, как отметил предстоятель Русской церкви, объединяло. И в 90-е годы уровень интереса или даже "наивной открытости" жителей России к Западу в целом и США в частности был, по его мнению, обусловлен общими христианскими ценностями. Однако сейчас, как отметил патриарх, Русская православная церковь "с тревогой наблюдает" за происходящим на Западе.

"Запад отказывается от Бога. А Россия от Бога не отказывается — а это значит, что дистанция между людьми не разрушается", — тревожится патриарх Кирилл.

"Отношения между людьми верующими — это отношения на уровне сердец. Отношения между дипломатами — это отношения на уровне разума. Отношения между бизнесменами — на уровне желудка. Не думаю, что сердце нужно исключать из этих (между двумя странами — ред.) отношений", — считает предстоятель РПЦ.