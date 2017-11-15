Психологи и акушеры получат один миллион рублей за борьбу с абортами

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Лауреатов всероссийского конкурса "Святость материнства", направленного на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов, наградят 24 ноября в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП), который проводит конкурс.

"Сегодня работа по сбережению человеческой жизни придает основополагающий смысл всем нашим усилиям. Одним из главных достижений на этом пути мы считаем то доверие, которое завоевала наша программа в среде медицинского сообщества и особенно со стороны Министерства здравоохранения Российской Федерации", — отмечает председатель попечительского совета Всероссийской программы "Святость материнства" Наталья Якунина.

Общий призовой фонд конкурса составляет один миллион рублей. Эту сумму распределят между победителями и призерами в трех номинациях: "Лучшая женская консультация", "Лучший врач акушер-гинеколог", "Лучший психолог по доабортному консультированию и/или специалист по социальной работе", "За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности".

Конкурс проводится во второй раз. В этом году, по данным пресс-службы ФАП, на него поступило 315 заявок.

В конкурсе принимают участие государственные и муниципальные медицинские организации акушерско-гинекологического профиля, а также врачи акушеры-гинекологи, психологи и специалисты по социальной работе, сопровождающие женщин во время беременности.