Путин, Медведев и патриарх Кирилл осматривают Ново-Иерусалимский монастырь

ИСТРА (Московская область), 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, где в эти дни завершился первый этап многолетних реставрационных работ.

Главу государства сопровождают сопредседатели попечительского совета благотворительного фонда, на средства которого восстанавливается монастырь, премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Осмотр обители гости начали с посещения Воскресенского собора. На момент постройки в XVII веке это было самое высокое здание — почти 75 метров. Собор был на тот момент также самой большой постройкой, вмещавшей до 16 тысяч человек (Храм Христа Спасителя в Москве вмещает 10 тысяч человек). Воскресенский собор прославился и своим богатым керамическим убранством, над которым трудились лучшие отечественные мастера.

В 1941 году в Воскресенском соборе две недели находился госпиталь для гитлеровских солдат, где лежали 2400 раненых. Отапливали собор иконами. Уходя, фашисты взорвали часть собора, а территорию монастыря заминировали. Разминирование началось практически сразу, но последней жертвой в 1952 году стал милиционер, участвовавший в работах.

Как рассказал наместник Воскресенского монастыря архимандрит Феофилакт, "главное чудо для нас — это то, что основные святыни, например гроб Господень, темница Спасителя, сохранились". Он отметил, что "в эти дни завершен первый этап реставрации — восстановлено все, что находится внутри стен обители".

По его словам, монастырь надеется, что ему будут переданы еще два объекта, пока находящиеся в ведении подмосковных властей — гидросистема с девятью прудами и конный двор. На месте последнего планируется разместить православную гимназию.

Второй этап восстановительных работ, как считает архимандрит Феофилакт, может затронуть территорию за стенами монастыря — русскую Палестину с Гефсиманским садом.

По его данным, в реставрацию с 2008 года уже вложено 11 млрд рублей, из которых 1 млрд 300 млн — пожертвования людей и организаций.