Найденная в западной Галилее мозаика V века со свидетельством о высоком статусе женщин в раннем христианстве

Найденная в западной Галилее мозаика V века со свидетельством о высоком статусе женщин в раннем христианстве

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Израильские археологи обнаружили в Галилее уникальную мозаику, надписи на которой свидетельствуют о куда более высоком, чем принято считать, статусе женщин в раннем христианстве, сообщает Times of Israel.

Найденная учеными надпись V века нашей эры увековечивает память некой Сусанны, которая была спонсором строительства церкви. Эта надпись является одной из семи, обнаруженных в трех византийских церквях в западной Галилее. Строения обнаружили археологи Мордехай Авеам и Якоб Ашкенази.

Ученых поразило то, что Сусанна упоминается без своего мужа или опекуна, как обычно было принято в Римской империи и Византии. По словам исследователей, эта находка подтверждает мнение о том, что женщины имели очень высокий статус в раннехристианских общинах. До археологического открытия эта теория подтверждалась лишь жизнеописаниями некоторых мучениц, которые ради принятия христианства разводились со своими высокопоставленными мужьями.

"Мы пришли к выводу, что Сусанна — независимая женщина, которая пожертвовала деньги церкви в галилейской деревне", — заявляют археологи.

Мордехай Авиам предполагает, что далеко не все раннехристианские общины соглашались с принципом равноправия полов. В V веке это вылилось в большой раскол, вызванный спорами вокруг статуса матери Христа. Так, влиятельный епископ Несторий утверждал, что Дева Мария родила только Христа-человека, а не Христа-Бога, поэтому она вовсе не Богородица. В итоге Третий Вселенский собор в 431 году признал его учение ересью.

