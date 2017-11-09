Священник: иногда милосердие - это не раздача рублей, а вызов полиции

"Всегда ли нужно подавать милостыню, по евангельскому принципу "просящему у тебя – дай"? А если от этого человека несет перегаром? Или как быть, когда одни и те же люди в каких-то людных местах ежедневно стоят и просят милостыню? Приходилось слышать и такие мнения на этот счет – что не следует "кормить мафию"… (Андрей, студент из Москвы, недавно крестился)"

Отвечает известный церковный миссионер, ведущий интернет-проекта "Вопросы батюшке" в сети "Елицы" иеромонах Макарий (Маркиш):

Милостыня – от слова милость. Мы не должны отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются, – но почему вы думаете, что монополией на вашу помощь обладают правонарушители, дармоеды и пропойцы? Почему бы не проявить внимание и участие к окружающим?

Вообще, милосердие и неравнодушие к чужой беде, к беде несчастного алкоголика и психически больного бродяги, к беде всех тех, старых и малых, кому они причиняют неисчислимое зло своим примером и безнаказанными правонарушениями, требуют от православного человека мобилизации всех общественных сил для искоренения зла. Иногда какая-то ситуация должна скорее вас подтолкнуть не к раздаче рублей (что только повредит этим людям), а к вызову полиции.

В древнем христианском трактате "Дидахи" ("Учение двенадцати Апостолов") есть такое принципиальное требование: "Пускай твое подаяние запотеет у тебя в ладони, прежде чем ты решишь, кому его отдать". Причем относится оно ко всякой материальной помощи, а не только к личному подаянию. Например, в один из летних периодов Иваново-Вознесенская епархия собрала почти полтора миллиона рублей на помощь погорельцам. Но там, где стали распределять эти деньги, резко возросло пьянство, и одна из пострадавших, избежав гибели в пламени пожара, умерла с перепоя.

Очень серьезный фактический материал на эту тему несколько лет назад был размещен на вашем же сайте ria.ru, под названием "Нищенская мафия: кто стоит на коленях?".

В целом, на этот вопрос — кому давать милостыню, а кому нет — однозначного ответа не найти, поскольку он относится не к богословию, не к истории или физике, не к общим истинам, а к нашему практическому поведению. Ведь в практическом поведении далеко не всегда можно подобрать готовые рецепты и правила. В самом деле: кому можно доверять? кому давать взаймы? с кем дружить? кого позвать в гости? чьему совету следовать? И т.д. и т.п. Ответ — в жизненном опыте, в здравом смысле, иногда даже в пробах и ошибках.