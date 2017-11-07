Агапова: ИППО может отправить новую партию гумпомощи в Сирию к Новому году

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представительница российской НПО Императорское православное палестинское общество (ИППО) Елена Агапова рассказала о гуманитарной помощи Сирии в ходе ежегодного обмена мнениями по религиозному измерению межкультурного диалога, организуемого Советом Европы.

В Страсбурге на этой неделе проходит встреча по религиозному измерению межкультурного диалога, собравшая на своей площадке представителей общественных организаций, дипломатов, экспертов. В этом году основной темой встречи стал миграционный кризис в Европе.

Высказываясь по теме встречи, заместитель председателя ИППО, руководитель общественного центра ИППО по защите христиан на Ближнем Востоке и в Северной Африке Елена Агапова рассказала РИА Новости о неоднородности подхода европейских стран к проблеме. "Несмотря на кажущееся единство в подходах к этой теме среди европейских стран, все равно есть группа стран, которая не согласна с миграционной политикой, проводимой ЕС", — указала она, отметив, что речь идет о Чехии, Польше, Венгрии. Агапова констатировала, что "в дискуссии по миграционной политике, ее улучшению в Европе неизбежно нужно фокусировать внимание на национальной европейской идентичности, которая сейчас сталкивается с угрозой". Она выразила обеспокоенность тем, что "религиозная карта континента меняется на глазах".

Заместитель председателя Императорского православного палестинского общества отметила "опасный тренд на вытеснение христианских ценностей, ненависть, нетерпимость". "Все больше и больше случаев вандализма в отношении церквей, христианских символов, кладбищ", — сказала она, подчеркнув, что "все это делает Европу более ослабленной перед угрозой религиозного экстремизма".

В ходе своего выступления в Страсбурге Агапова рассказала "о деятельности нашей организации, которая уже пятый год оказывает гуманитарную помощь, как христианам, так и мусульманам в Сирии". Агапова добавила, что планируется "еще очередную партию (помощи) отправить к Новому году". В рамках пребывания в Совете Европы Агапова также встретилась с заместителем генсекретаря СЕ Габриэллой Баттаини-Драгони.

Императорское православное палестинское общество возглавляется бывшим премьер-министром РФ Сергеем Степашиным. Общество — старейшая некоммерческая организация России, которая еще до революции покупала земли в Палестине, строила странноприимные дома, иную инфраструктуру для обслуживания православных паломников и в последние десятилетия возвращается к прежним направлениям деятельности.