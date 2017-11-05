Представительство РПЦ может возобновить работу в Сирии в начале 2018 года

БЕЙРУТ, 5 ноя — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Представительство Русской православной церкви может возобновить свою работу в Дамаске в начале следующего года, сообщил в воскресенье РИА Новости игумен Арсений (Соколов), представитель патриарха Московского и всея Руси при патриархе Антиохийском и всего Востока.
Отец Арсений добавил, что в воскресенье в Дамаске прошла праздничная служба, на которой присутствовали несколько десятков соотечественников из разных городов Сирии, которые смогли приехать в сирийскую столицу благодаря нормализации ситуации в стране и безопасности передвижения по дорогам между городами.
Представительство РПЦ в Дамаске было открыто в 1958 году. В 2012 году после начала кризиса в Сирии представительство было переведено в Ливан, где его с 2013 года возглавил игумен Арсений.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>