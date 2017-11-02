Романовы призвали взять все лучшее из периода СССР и Российской империи

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Дом Романовых в годовщину столетия революции 1917 года призывает взять все самое лучшее из истории Российской империи и советского периода и на основе этого достичь объединения в обществе, а не изображать историю "только черными красками", заявил в четверг директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов.

Закатов принял участие в брифинге в МИА "Россия сегодня", посвященном теме "Революция и Дом Романовых" к столетию событий октября 1917 года.

"Везде были положительные явления. И надо именно их и увидеть везде, и нам надо объединяться не на том основании, что мы напоминаем друг другу, кто кого сколько убил, а на том, что мы можем найти хорошего и в дореволюционной истории, и в советской. Вот это концепция Императорского Дома", — сказал Закатов, полемизируя с одним из участников брифинга, критиковавшим период правления Романовых.

Представитель Императорского Дома заявил, что признает тот факт, что "в Российской империи было очень много и несправедливого, и неправильного". "Что-то было продиктовано объективными причинами, а что-то было действительно виной правящих кругов, правящей элиты и так далее", — сказал он.

Вместе с тем, продолжил Закатов, "Императорский Дом признает, что в советском периоде было много славного, героического и хорошего". "Советский период великая княгиня Мария Владимировна сама призывает не изображать только черными красками", — добавил он.

По мнению Закатова, в 1991 году в России "была попытка идейного "белого" реванша", когда преобладала такая позиция, "что все, что было в советский период, это плохо". Однако, отметил глава канцелярии Дома Романовых, правильный подход заключается в том, чтобы не отрицать и критиковать огульно какой-то исторический период развития, а подходить конструктивно, заимствуя из него все лучшее и извлекая уроки из совершенных ошибок.