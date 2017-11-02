Американцы предпочитают заменять религию колдовством

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Большинство молодых американцев постепенно отдаляются от религии и все чаще прибегают к колдовству и астрологии, показало исследование Market Watch, сообщает CBN News.

Согласно исследованию, более половины молодых людей в США считают, что астрология и гороскопы, на самом деле, являются научными. За период с 2011 по 2016 годы спрос на оккультные услуги, карты таро и колдовство вырос на два процента.

Также стало известно, что американцы сейчас тратят около двух миллиардов долларов в год на оккультные услуги. Вместе с тем, молодые американцы теряют веру в религиозные организации. По их мнению, для того, чтобы быть высоконравственным человеком, необязательно верить в Бога.