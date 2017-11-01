Самому знаменитому чуду из Библии нашли научное объяснение

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Исследователи Кембриджского университета заявили о "разоблачении" знаменитого чуда из библейской книги Иисуса Навина, когда луна и солнце остановились на время битвы евреев с амореями, сообщает The Independent.

В десятой главе ветхозаветной книги Иисуса Навина говорится, что "в тот день, в который предал Господь Бог аморреев в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне", Иисус Навин сказал возглавляемым им израильтянам: "Стой, солнце, над Гаваоном, и луна – над долиной Аиалонской!", затем небесные светила остановились.

По словам профессора Колина Хамфриса, этому "чуду" есть реальное объяснение. Речь идет о первом задокументированном солнечном затмении.

"Обратившись к оригинальному еврейскому тексту, мы определили, что альтернативное значение этой фразы может быть следующим: солнце и луна просто перестали делать то, что они обычно делают — сиять. В этом контексте еврейские слова могут иметь в виду солнечное затмение, когда луна проходит между землей и солнцем. Эта интерпретация подтверждается тем фактом, что еврейское слово, переведенное как "стоять на месте", имеет тот же корень, что и вавилонское слово, используемое в древних астрономических текстах для описания затмений", — отмечает Хамфрис.

Ученые просматривали записи о солнечных затмениях, произошедших в тот период. Дело в том, что дату солнечного затмения можно вычислить. Исследователи обнаружили, что единственное кольцевое затмение между 1500 и 1050 годами до нашей эры (время описываемых в книге Иисуса Навина событий) было бы замечено в Израиле во второй половине дня 30 октября 1207 года до нашей эры.

Если определенная учеными дата является верной, то это, по их словам не только поможет прояснить знаменитый библейский эпизод, но и пролить свет на период правления фараона Рамзеса II, о котором науке сейчас не так много известно