БУХАРЕСТ, 26 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл передал в дар Румынской православной церкви ковчег с частицей мощей Серафима Саровского — одного из самых почитаемых русских святых.

Патриарх Кирилл в четверг прибыл с визитом в Румынию, где примет участие в торжествах по случаю 10-летия интронизации патриарха Румынского Даниила. Также патриарх выступит перед главами и представителями поместных православных церквей на торжественном заседании, посвященном Году памяти защитников Православия при богоборческом строе в Румынии.

"Откликаясь на просьбу вашего блаженства (патриарха Даниила — ред.), я привез в дар братской Румынской православной церкви частицу мощей великого святого — преподобного Серафима Саровского, которого широко почитают и в России, и в Румынии", — сказал он. Только в "одном сообществе" — единой православной Церкви — в полной мере, по мнению патриарха, могут реализовываться такие ценности, как мир и любовь. Этим ценностями, как отметил он, учил как раз Серафим Саровский.

"А что это означает для нас, живущих в разных странах? Что это означает для нас, кто подвержен влиянию, в том числе, и политических обстоятельств мира сего? А это означает, что мы, принадлежа единой Церкви, и составляем то сообщество, в котором реально может проявлять себя и мир, и любовь. Поверх любых границ и любых человеческих противоречий. И эта великая миротворческая сила Церкви должна актуализироваться в каждую эпоху — и тогда, когда внешние условия благоприятствуют, и когда внешние условия не благоприятствуют тому, чтобы все это реализовывать", — добавил патриарх Кирилл.

Патриарх пожелал крепнуть "узам любви" между Русской и Румынской церквями. Он признался, что передает ковчег с розами с пожеланиями, чтобы "по молитвам преподобного Серафима Саровского" России и Румынии были дарованы мир и благоденствие.

Свое обращение к патриарху Даниилу и православным румынам предстоятель Русской церкви завершил пожеланием многолетия на румынском языке. Собравшиеся на площади перед кафедральным собором Румынской церкви встретили эти слова патриарха аплодисментами.