Назван ключевой фактор защиты населения от терактов

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович заявила, что межрелигиозный диалог сегодня является ключевым фактором в защите общества и государства от террористической угрозы.

На встрече в Даниловом монастыре с патриархом Московским и всея Руси Кириллом она заверила, что правительство Хорватии "стремится защищать людей вне зависимости от их этнической и религиозной принадлежности".

"Мы считаем, что межрелигиозный диалог чрезвычайно важен. По сути дела, он является ключевым (фактором) в защите как общества, так и государств. Причины преследования (людей) кроются в самых различных источниках: это, прежде всего, и неравноправие, и бедность, и недоступность образования. Это также и непонимание, которое существует между различными религиозными сообществами — что часто приводит к росту фундаментализма и выражается в террористических актах и нападениях, агрессивных действиях", — сказала Грабар-Китарович.

По ее словам, сегодня все должны стремиться к тому, чтобы "создать для христиан приемлемые условия и избавить их от гонений". При этом глава государства напомнила, что в Хорватии права различных религиозных общин гарантируются, прежде всего, конституцией и различными правовыми актами.