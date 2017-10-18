Президент Хорватии сообщила о планах встретиться с патриархом Кириллом

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович сообщила о намерении встретиться в России с патриархом Кириллом.

"Особенно я радуюсь встрече с Патриархом всея Руси Кириллом, потому что мы призваны, прежде всего, защищать интересы христиан в мире", — сказала Грабар-Китарович по итогам российско-хорватских переговоров.

В четверг, как сообщали хорватские СМИ, состоится встреча хорватского лидера с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, патриархом Кириллом, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также участие Грабар-Китарович в бизнес-форуме, выступление в Российском экономическом университете имени Плеханова, где ей, как ожидается, вручат почетный докторат, и посещение Большого театра.

По данным СМИ, в пятницу президент Хорватии отправится в Санкт-Петербург, где запланированы ее встреча с губернатором Георгием Полтавченко и посещение Эрмитажа.