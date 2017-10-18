Посетители Третьяковки увидят "разгаданную" картину Андрея Иванова

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Посетители Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке увидят отреставрированную картину Андрея Иванова "Амвросий Медиоланский воспрещает императору Феодосию вход в храм", а также узнают истинный смысл сюжета полотна на выставке "Судьба одной картины Андрея Иванова. Исследование и реставрация".

Работы по изучению и восстановлению картины известного исторического живописца Андрея Иванова "Амвросий Медиоланский воспрещает императору Феодосию вход в храм", которые велись в течение трех лет, завершились в 2017 году. Специалисты сумели не только вернуть полотну первозданные живописные качества, но и обнаружить интересные факты истории ее создания и дальнейшей судьбы.

"Это довольно необычная история и самой картины, и тем, как она обрела и новое лицо, и новое имя. В 2005 году, когда мы готовили академический каталог, мы не задумались о сюжете. Даже возникал вопрос об авторстве, потому что картина принадлежит к позднему периоду его творчества. Сюжет не сразу распознается. Картине пришлось ждать много лет удачного часа. Теперь она после долгой и тщательной реставрации, после того, как ей сделали новую раму, она предстает вашему вниманию", — сообщила куратор Светлана Степанова на открытии выставки во вторник.

По ее словам, ранее картина хранилась в запасниках под названием "Крещение князя Владимира в Корсуни". Она была приобретена в 1968 году у вдовы известного врача-кардиолога по фамилии Арендт. Тогда она поступила в собрание как сюжет, связанный с князем Владимиром. Много позднее, когда начались реставрационные работы, специалисты начали сомневаться, поскольку эмоции героев, выражениях их лиц и жесты не соответствовали торжественному смыслу обряда крещения.

Специалисты пришли к выводу, что полотно посвящены эпизоду жизни духовного покровителя Милана Амвросия Медиоланского, который не позволил императору Феодосию войти в храм после учиненной им расправы над восставшими фессалоникийцами.

"Когда мы обратились к архивам Академии художеств, то всплыла удивительная история. Оказывается, наша картина — часть второго заказа для Андрея Иванова от русского церковного представительства в Пекине", — пояснила Степанова. Картина предназначалась для Сретенского храма: в числе четырех сюжетных композиций ее отправили в Пекин в 1830 году. Всего Иванов написал для православной духовной миссии 18 работ. В XX веке миссия подверглась гонениям, многие ценности были утрачены, поэтому обстоятельства возвращения картины неизвестны.

Посетители смогут увидеть полотно в 11 зале Третьяковской галереи. Экспозицию дополнят мультимедийные материалы, которые расскажут о проделанной над полотном работе. Кроме того, в рамках этой выставки с 27 октября по пятницам будет проходить авторский цикл лекций "Следствие ведет искусствовед".