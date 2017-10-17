На Черноморском флоте почтили память святого адмирала Ушакова

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Память адмирала Федора Ушакова почтили на Черноморском флоте, сообщил журналистам во вторник представитель ЧФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

Русский флотоводец адмирал Федор Федорович Ушаков (24 февраля 1745 — 14 октября 1817) за время военной службы не имел поражений в боях и сражениях, не потерял ни одного корабля, ни один его подчиненный не попал в плен. По сути он вел в миру монашеский образ жизни. Был канонизирован Русской православной церковью в 2001 году как святой праведный воин Феодор.

"Сегодня на ЧФ прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня преставления святого праведного воина адмирала Федора Ушакова. Богослужение, в котором приняли участие члены военного совета, начальники управлений отделов и служб, командиры и военнослужащие соединений и частей ЧФ, представители исполнительной и законодательной властей Севастополя, прошло у иконы флотоводца с частицей мощей святого в здании штаба флота", — сказал Трухачев.

Он отметил, что по окончании молебна, который отслужил благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта, участники церемонии в сопровождении роты почетного караула возложили венки и цветы к подножию находящегося на территории штаба флота памятника адмиралу.

Адмирал Ушаков командовал Черноморским флотом в 1790-1792 годах. Одержал победы над турецким флотом у острова Фидониси (1788), в Керченском морском сражении (1790), сражениях у мыса Тендра (1790), у мыса Калиакрия (1791).

В 1783-1800 годах руководил Средиземноморским походом эскадры русских кораблей, в ходе которого десант с моря под прикрытием корабельной артиллерии взял занятую французами крепость на острове Корфу (1799). Во время Итальянского похода генералиссимуса Александра Суворова (1799) моряки Ушакова изгнали французов из Южной Италии, взяли Геную и Рим.

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