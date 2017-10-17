Епископ: школьные сочинения начала XX века и сегодня - это небо и земля

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Молодежный сленг сегодня стремительно вытесняет русский литературный язык среди школьников и студентов, и с этим нельзя смириться, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по делам молодежи епископ Люберецкий Серафим.

"Засоряет ли сленг язык? Безусловно. И проблема современных молодых людей, в частности, студентов вузов, заключается в том, что очень многие школьники и студенты теряют способность писать сочинения, доклады, те или иные научные работы — дипломные, курсовые, на хорошем русском языке", — сказал епископ Серафим в ходе общения с московскими студентами.

По его словам, если сравнить темы и стилистику сочинений в гимназиях начала XX века и в современных школах, то это "просто небо и земля".

"Тогда, в начале XX века, то, что люди видели, ощущали, они облекали в замечательную словесную форму. Язык, его богатство, его объемность – это было важной частью жизни человека. Когда читаешь чьи-то дневники, мемуары XIX — начала XX веков, то думаешь: боже мой, это же был простой человек — это отнюдь не Пушкин, не Лермонтов и не Гоголь, но какой замечательный язык! Куда же этот язык уходит сейчас?" — задался вопросом глава синодального отдела.

По его мнению, современный молодежный сленг играет негативную роль: из-за него молодые люди теряют способность владеть русским литературным языком и выражать на нем свои мысли. Новейшие средства коммуникации, добавляет епископ Серафим, зачастую тоже в этом не помогают: "когда в тех же социальных сетях или смсках – постоянные сокращения слов, написания с ошибками, к которым люди привыкают".

"На мой взгляд, с молодежью нужно говорить и молодежь между собой должна говорить на культурном, классическом, русском языке. Мы не должны терять своего лица, своей культуры, важной составляющей которой является наш язык", — сказал архиерей.

Говоря о современной церковной миссии, он отметил, что когда священнослужитель также использует свойственный молодежи сленг или "какие-то эпатажные формы", то "из его уст это слышится неадекватно и воспринимается как клоунада". "В то же время священник ни в коем случае не должен говорить с молодым человеком XXI века так, как, например, митрополит Московский Филарет (Дроздов) говорил с молодыми людьми XIX века, – это совершенно неприемлемо", — добавил представитель Церкви.