Патриарх пожелал Хворостовскому мужественно переносить испытания

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал оперному певцу Дмитрию Хворостовскому, отметившему в понедельник 55-летие, мужественно переносить постигшее его испытание и не терять бодрости духа.

"Сегодня ваш уникальный голос и филигранное исполнительское мастерство хорошо знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Мне известно, что сейчас вы переживаете весьма непростое время. Да поможет вам всемилостивый Бог мужественно переносить постигшее вас испытание", — говорится в поздравительном послании патриарха Дмитрию Хворостовскому, текст которого распространила пресс-служба предстоятеля.

Патриарх отметил, что творческое и профессиональное становление певца проходило в России, где он воспитывался в лучших традициях отечественной оперной школы, приобщаясь к величию и красоте родной культуры.

"Желаю вам бодрости духа, крепости телесных сил и успехов во всяком добром начинании", — добавил предстоятель.

Хворостовский уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. В сентябре из-за болезни ему пришлось отменить концерт в Московской государственной консерватории имени Чайковского. В октябре певец заявил, что намерен выступить в Москве перед Новым годом, исполнив несколько романсов.