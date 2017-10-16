Патриарх призвал Межпарламентский союз обратить внимание на инициативы Рады

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал участников ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) обратить "самое пристальное внимание" на возможное рассмотрение парламентом Украины пакета антицерковных законопроектов, которые, по его словам, "принесут еще больший религиозный раскол в украинское общество" и сделают верующих "орудием политической борьбы".

Верховная Рада в середине мая планировала рассмотреть два резонансных законопроекта о статусе религиозных организаций. Первый из них предполагает, что религиозные организации, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Украиной "страной-агрессором", смогут назначать митрополитов и епископов только по согласованию с органами власти. Второй законопроект предполагает предоставить прихожанам право менять юрисдикцию религиозных общин, центры которых действуют на Украине и за ее пределами. Зампредседателя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко позднее заявил, что парламент пока не будет рассматривать эти законопроекты, так как нет необходимого количества голосов для их принятия.

"Предлагаемые законы, лоббируемые радикальными политическими и националистическими силами, создадут правовые условия для бюрократического вмешательства во внутренние дела общин и епархий, принесут еще больший религиозный раскол в украинское общество. Как показал грандиозный крестный ход за мир на Украине (28 июля – ред.), который состоял более чем из 100 тысяч человек, Православная церковь в этой стране выступает исключительно за внутринациональный мир", — заявил патриарх, выступая в понедельник на ассамблее МПС.

По его оценке, предлагаемые на Украине законодательные инициативы "хотят сделать верующих и Церковь орудием политической борьбы", что "абсолютно недопустимо". "Прошу вас обратить на данную ситуацию самое пристальное внимание", — сказал предстоятель РПЦ, обращаясь к участникам ассамблеи.

Он констатировал, что на Украине продолжаются попытки вовлечь Украинскую православную церковь Московского патриархата в гражданское противостояние и заставить ее встать на одну или на другую сторону в конфликте. "Но Церковь последовательно и твердо проводит линию на прекращение противостояния в обществе. В украинском обществе сегодня нет другой силы, кроме канонической Украинской православной церкви, которая могла бы стать основой для общенационального примирения", — заявил патриарх.

По его словам, именно с Украинской церковью люди связывают надежду на общенациональное примирение. Патриарх также выразил сожаление отсутствием на ассамблее МПС украинских парламентариев.

На Украине действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В субботу в Петербурге открылась 137-я ассамблея Межпарламентского Союза (МПС): Россия впервые принимает делегатов этой старейшей политической организации мира, объединяющей парламентариев 173 государств.