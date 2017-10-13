РПЦ подарила икону князя Владимира дивизии ЗВО в Белгородской области

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Московский патриархат Русской православной церкви передал в дар для строящегося храма сформированной в конце 2016 года в Белгородской области мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) икону Равноапостольного великого князя Владимира, сообщила в пятницу пресс-служба ЗВО.

Храм во имя Святого Владимира возведен на территории штаба соединения виде сруба в русском стиле. Накануне, в ходе инспекции строительства инфраструктуры вновь сформированных дивизий, командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в освящении купола храма.

"Равноапостольный великий князь Владимир покровительствует воинам, защитникам русской земли и является одним из самых почитаемых святых у военнослужащих. Патриархат оказал большую честь, передав такую икону для церкви молодой" дивизии", — сказал командующий общевойсковой армией генерал-майор Александр Перязев, которого процитировала пресс-служба ЗВО.

Генерал отметил, что образ будет помещен в дивизионной церкви в ноябре, когда строители завершат внутренние работы.

Верующие военнослужащие смогут посещать храм в свободное от службы время. В нем будут проводиться таинства крещения, совершаться молебны по православным праздникам и памятным датам российского воинства.