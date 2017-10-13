В Тамбове откроют памятник архиепископу Луке 14 октября

ТАМБОВ, 13 окт — РИА Новости. Памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому) торжественно откроют в Тамбове в субботу, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Памятный бюст одному из самых известных подвижников России ХХ века — святому архиепископу Луке откроют в Тамбове. Это подарок городу от Российского военно-исторического общества. Монумент будет установлен в рамках проекта "Аллея Российской славы". Его автор — известный российский скульптор Александр Аполлонов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, установка памятника — значимое событие в череде юбилейных мероприятий к 80-летию Тамбовской области. В торжественной церемонии примут участие губернатор области Александр Никитин, советник министра культуры РФ Михаил Мягков, глава города Тамбова Сергей Чеботарев и митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

"В этом году исполнилось 140 лет со дня рождения выдающегося ученого-хирурга и пастыря, в миру — Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого. Памятник святителю Луке появится на улице Комсомольской, возле дома № 9, где с 1944 по 1946 годы он снимал комнату. После торжественной церемонии состоится презентация мемориальной музейной экспозиции "Келья архиепископа Луки", которая создана в этом же доме", — отметил представитель пресс-службы.

Начало Великой Отечественной войны застало 64-летнего епископа Луку в третьей ссылке. Он обратился к руководству страны с просьбой направить его для работы в госпитале на фронте или в тылу. В годы войны, будучи архиепископом Тамбовским и Мичуринским, он продолжал врачебную практику. На его попечении находилось 150 военных госпиталей, в каждом из которых было от 500 до 1000 коек. За первые полгода работы в тамбовских госпиталях он проконсультировал более 1000 раненых и провел около 90 уникальных операций. Архиепископ Лука внес неоценимый вклад в разработку новых методов лечения гнойных и воспалительных заболеваний: в 1946 году за фундаментальный труд "Очерки гнойной хирургии" ему была присуждена Сталинская премия I степени.

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