Патриарх: воспоминания об истории XX века должны содействовать примирению

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех, кто в своей деятельности обращается к событиям отечественной истории XX века, содействовать примирению людей и заботиться о целостности общества.

Предстоятель Русской православной церкви выступил в четверг на заседании Высшего церковного совета РПЦ, посвященном столетию событий 1917 года.

"Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого — в том числе в форме произведений искусства — будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей. Мы все — верующие и атеисты, художники и нехудожники, консерваторы и либералы — призваны к тому, чтобы жить в одной стране, в одном обществе и заботиться о его целостности", — сказал патриарх, выступление которого публикует сайт РПЦ.

Он отметил, что каждую Божественную литургию верующие молятся о единстве. "Также мы призваны молиться и о гражданском единстве, о единении народа, памятуя о страшных искушениях, о раздорах и противостояниях, сотрясших Россию в ХХ веке", — добавил он.

По его словам, восстановленный храм Христа Спасителя, взорванный революционерами, сегодня является важным символом – символом примирения и "исправления трагических ошибок наших предшественников".

"Оценивая события 1917 года и их последствия, мы должны держать перед глазами обе картины. Взрыв храма и его восстановление — это звенья единой цепи нашей истории ХХ века, и оценивать ее можно только целостно. Ни в коем случае не отрицать и не обелять очевидное зло, но признавать факты, анализировать их во избежание повторения революционных ужасов. Однако мы сегодняшние смотрим на это зло уже из перспективы его преодоления — мы молимся и собираемся в восстановленном храме", — отметил патриарх.

Именно в комплексе храма Христа Спасителя, добавил он, проходят заседания Всемирного русского народного собора, главная цель которого — консолидация народа, и это, по словам патриарха, также символично. "Именно в этих стенах многократно звучали наши слова, заявления общественности о необходимости примирения, в том числе исторического, о важности солидарности. Именно примирение и солидарность должны быть рефреном нашей сегодняшней общественной дискуссии — тем более с оглядкой на недавнюю историю", — сказал предстоятель, обращаясь к участникам Совета.