Храм Иоанна Воина возведен на территории салютного дивизиона в Москве

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Строительство православного храма Иоанна Воина завершено на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа (ЗВО) в московских Ватутинках; церковь будет освящена 21 октября – в день 50-летия формирования части, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"В московских Ватутинках на территории отдельного гвардейского салютного дивизиона ЗВО завершено строительство православного храма Иоанна Воина. Двуглавый храм возведен из кирпича, сейчас в нем устанавливается иконостас и вешаются колокола. Его площадь позволит вместить до 40 прихожан", — сказано в сообщении.

В нем отмечено, что "чин освящения нового храма будет совершен 21 октября в 50-ю годовщину формирования дивизиона".

В свободное от службы время верующие военнослужащие части смогут посещать церковь, в которой будут проводиться таинства крещения, совершатся молебны по православным праздникам и памятным датам российского воинства.