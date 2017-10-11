Легойда: до 95% аналитических материалов о Церкви в СМИ являются неправдой

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. До 95% аналитических материалов о Русской православной церкви, публикуемых в средствах массовой информации, не имеют никакого отношения к действительности и являются "неправдой", заявил в среду председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и профессор кафедры международной журналистики МГИМО Владимир Легойда.

Легойда выступил перед студентами с открытой лекцией "Православная тема в современных медиа" в рамках I международного молодежного коммуникативного форума MediaPost в Российском государственном социальном университете (РГСУ).

"К вопросу о том, куда будет трансформироваться журналистика: мне кажется, что одно из направлений развития журналистики – это аналитика, которой сегодня почти нет. Когда я читаю "аналитические" статьи про Церковь, я хохочу, как на Comedy Club. Потому что они пишут про то, в чем я живу, и это на 95% — неправда. Они домысливают какие-то связи, что-то такое, что вообще не имеет никакого отношения к реальности", — сказал Легойда.

Он также обратил внимание студентов-журналистов на то, что "современный человек очень часто путает правдоподобное с достоверным".

"Правдоподобно звучит фраза, что у меня двое детей? Может быть у меня двое детей? Да. А достоверность заключается в том, что у меня трое детей. А бывает достоверность, которая звучит неправдоподобно. Но она от этого не перестает быть достоверностью. А в мире "фейков" это вообще в десять раз сложнее", — отметил Легойда.

По его мнению, сейчас "изменились все стандарты" журналистики, происходит ее трансформация, и непонятно, "в какую сторону разворачивается история с нашей профессией".

"Еще не так давно один из фундаментальных, базовых стандартов журналистики звучал так: журналист обязан проверять факты", — сказал Легойда. По его оценке, сейчас этот принцип уже не соблюдается: СМИ превращаются из "источника фактов" в "источник трафика и лайков".