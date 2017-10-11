Большинство прихожан РПЦ в Узбекистане чувствуют себя в безопасности

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Более 70% прихожан Русской православной церкви в Узбекистане убеждены в дружбе узбекского и русского народов, а 65% русскоязычного населения в этой стране чувствуют себя комфортно и в безопасности. Такие данные содержатся в проведенном социологическом исследовании, сообщил РИА Новости участник экспертной группы, декан факультета социальных наук Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) профессор Игорь Рязанцев.

Очередной этап международного научного проекта "Приход Русской православной церкви в России и за рубежом" прошел 15-25 сентября в Узбекистане по благословению митрополита Ташкентского и Среднеазиатского Викентия и при поддержке фонда "Русский Мир". Цель проекта — обобщение реального опыта приходской жизни православных русскоязычных приходов за рубежами России.

"Прихожане считают, что сегодня можно говорить о дружбе узбекского и русского народа в Узбекистане (71%), еще 65% прихожан, живя в Узбекистане, чувствуют себя комфортно и в безопасности. Это говорит о высокой степени лояльности прихожан православных храмов, как представителей "Русского мира", к титульному населению и стране проживания в целом", — сказал Рязанцев.

По его словам, один из вопросов анкеты касался того, существует ли "Русский мир" как языковая и культурная общность людей, независимо от места проживания, в Узбекистане. Согласно оценке прихожан, "Русский мир" в Узбекистане существует: так считает 58,8% опрошенных. Еще 35% респондентов затруднились с ответом.

"Обращает на себя внимание, что считающих, что пространства "Русского мира" в Узбекистане не существует, всего 5% от опрошенных. Из ответивших, что "Русский мир" существует, подавляющее большинство прихожан — 89,6% — полагает, что именно приходы Русской православной церкви являются центрами "Русского мира", — отметил собеседник агентства.

В рамках анкетирования были охвачены православные приходы в Ташкенте, Бухаре и Самарканде. В ближайшее время в ПСТГУ, сотрудники которого принимали участие в анкетировании, обещают представить полный отчет по проведенному в Узбекистане исследованию приходской жизни.