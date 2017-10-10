Патриарх рассказал студентам, о чем говорил с Олландом

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече со студентами РГСУ во вторник рассказал некоторые неизвестные подробности своей личной встречи с Франсуа Олландом в бытность его президентом Франции. Так, предстоятель РПЦ напомнил французскому лидеру о том, "как далеко простиралась симпатия русских людей к французам" во время Первой мировой войны, и что именно благодаря России Париж не был взят немцами.

Патриарх Кирилл и Франсуа Олланд встретились 5 декабря прошлого года в Елисейском дворце в Париже. Темами обсуждения тогда стали, в частности, защита христиан на Ближнем Востоке и миротворческие усилия РПЦ на Украине. Предстоятель РПЦ посещал в то время с первосвятительским визитом Корсунскую епархию.

Общаясь со студентами в рамках I международного молодежного коммуникативного форума MediaPost в Российском государственном социальном университете, патриарх Кирилл обратил внимание на то, что Россия во времена императора Николая II была сильным и влиятельным государством, находившимся "на подъеме", и перед 1913 годом входила в группу мировых лидеров по объему ВВП.

"Мощная армия, флот, и, несмотря на то, что все силы были брошены на то, чтобы армию деморализовать, лишить ее боеспособности, она приносила победы в жесточайшей схватке Первой мировой войны. Замечательные примеры героизма, солидарности, в том числе помощи другим странам. Если бы не русская армия, то Париж был бы взят немцами. И когда я встречался с господином Олландом, я ему напомнил об этом", — сказал патриарх.

Он пояснил, что сказал тогдашнему президенту Франции, что "вы должны помнить, как далеко простиралась симпатия русских людей к французам — что в самое тяжелое время русские выступили против немцев, потому что немцы угрожали Парижу".

"И мы знаем, чем закончилось это наступление, — нашим поражением в Восточной Пруссии, где была разгромлена армия (генерала Александра) Самсонова. Мы жертвы понесли, но Париж-то был огражден от этого нашествия иноплеменников", — добавил предстоятель РПЦ.