На Родосском форуме призвали строить новую систему глобального управления

РОДОС, 7 окт — РИА Новости, Ольга Липич. Участники Родосского форума "Диалог цивилизаций" призвали строить новую систему глобального управления в мире с учетом его многополярности и взаимовлияния всех субъектов друг на друга.
"Должна быть система мирового управления, иначе мы получим не многополярность, а хаос. Основная задача – дать всем странам и народам право на участие в этом процессе и разработать соответствующие современные механизмы… Сегодня у нас, к сожалению, во многом царит "закон джунглей", преимущество грубой силы", — сказал экс-премьер Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен.
Идею построения новой четкой системы мирового управления, причем с упором на этику, ответственность за каждый поступок, разделяет и профессор Оксфордского университета, специалист по глобализации и развитию, в прошлом вице-президент Всемирного банка (2003-2006) Ян Голдин.
"Нам нужно иметь систему глобального управления. Характерно, что большинство мировых проблем не требует непосредственного участия всех субъектов. Например, решая вопросы, связанные с производством антибиотиков, достаточно обращаться к основным фармацевтическим компаниям, а к проблеме парникового эффекта привлекать те государства, на долю которых приходится наибольший объем выбросов в атмосферу. Участия всех государств требуют только пандемии, киберугрозы и некоторые другие вопросы", — отметил Голдин.
По его словам, технологический прогресс и глобализация привели к небывалому росту интеллектуального и творческого потенциала человечества и одновременно к тому, что больше никто не может не видеть войн, бедности, страданий, быть в стороне от экологических и прочих кризисов, приобретающих всеобщий характер.
"Парадокс современности заключается в том, что у нас стало больше возможностей, но и больше пессимизма: мы боимся самоуничтожения и будущего в целом. У нас сегодня огромный потенциал творить добро или зло, но вырастает и ответственность за наш выбор, поскольку он уже влияет на весь мир. Все, что мы делаем сегодня, оказывает влияние на других", — подчеркнул профессор Оксфорда.
В качестве примера он заявил, что его "выбор поесть суши на Родосе влияет на судьбу тунца и экологию острова, над которым пролетает самолет". А развитие робототехники, например, приводит к тому, что заменяемые машинами люди лишаются работы и зарплаты и вынуждены становиться более гибкими в плане профессии, менять специальности.
"Глобализация привела к более неравномерному распределению благ, к росту неравенства, и не только в финансовой сфере, но и, в частности, в здравоохранении", — считает Голдин.
В будущем он прогнозирует, что дальнейшее бурное развитие технологий приведет к "радикальным изменениям", и призывает человечество подготовиться к ним. "Нужно больше внимания обращать на геномику. В будущем наверняка станет возможным производить новорожденных по заказу – нужно ответить на вопрос, можем ли мы допустить появление таких сверхлюдей? Или как предотвратить деструктивное воздействие генного биологического оружия?" — озадачил Голдин участников Родосского форума.
Для выработки взвешенных ответов на эти вопросы, по его словам, и нужен постоянный диалог между политиками, различными регулирующими органами, учеными, компаниями, развивающими технологии, и молодежью, которая активно использует эти современные технологии.
Все участники Родосского форума выразили готовность вести такой диалог и знакомить с его результатами структуры, ответственные за принятие решений в тех или иных странах.
"Диалог цивилизаций"
В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стран мира, с разных континентов. Среди них, помимо упомянутых выше, президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.
Родосский форум "Диалог цивилизаций" и одноименный исследовательский институт основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами".
В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная Ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.
"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества. В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.
За свою 15-летнюю историю "Диалог цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.
В 2016 году мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.