На Родосском форуме призвали строить новую систему глобального управления

РОДОС, 7 окт — РИА Новости, Ольга Липич. Участники Родосского форума "Диалог цивилизаций" призвали строить новую систему глобального управления в мире с учетом его многополярности и взаимовлияния всех субъектов друг на друга.

"Должна быть система мирового управления, иначе мы получим не многополярность, а хаос. Основная задача – дать всем странам и народам право на участие в этом процессе и разработать соответствующие современные механизмы… Сегодня у нас, к сожалению, во многом царит "закон джунглей", преимущество грубой силы", — сказал экс-премьер Франции (2005-2007) Доминик де Вильпен.

Идею построения новой четкой системы мирового управления, причем с упором на этику, ответственность за каждый поступок, разделяет и профессор Оксфордского университета, специалист по глобализации и развитию, в прошлом вице-президент Всемирного банка (2003-2006) Ян Голдин.

"Нам нужно иметь систему глобального управления. Характерно, что большинство мировых проблем не требует непосредственного участия всех субъектов. Например, решая вопросы, связанные с производством антибиотиков, достаточно обращаться к основным фармацевтическим компаниям, а к проблеме парникового эффекта привлекать те государства, на долю которых приходится наибольший объем выбросов в атмосферу. Участия всех государств требуют только пандемии, киберугрозы и некоторые другие вопросы", — отметил Голдин.

© РИА Новости / Ольга Липич Профессор Оксфордского универстета Ян Голдин на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций". 7 октября 2017 © РИА Новости / Ольга Липич Профессор Оксфордского универстета Ян Голдин на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций". 7 октября 2017

По его словам, технологический прогресс и глобализация привели к небывалому росту интеллектуального и творческого потенциала человечества и одновременно к тому, что больше никто не может не видеть войн, бедности, страданий, быть в стороне от экологических и прочих кризисов, приобретающих всеобщий характер.

"Парадокс современности заключается в том, что у нас стало больше возможностей, но и больше пессимизма: мы боимся самоуничтожения и будущего в целом. У нас сегодня огромный потенциал творить добро или зло, но вырастает и ответственность за наш выбор, поскольку он уже влияет на весь мир. Все, что мы делаем сегодня, оказывает влияние на других", — подчеркнул профессор Оксфорда.

В качестве примера он заявил, что его "выбор поесть суши на Родосе влияет на судьбу тунца и экологию острова, над которым пролетает самолет". А развитие робототехники, например, приводит к тому, что заменяемые машинами люди лишаются работы и зарплаты и вынуждены становиться более гибкими в плане профессии, менять специальности.

"Глобализация привела к более неравномерному распределению благ, к росту неравенства, и не только в финансовой сфере, но и, в частности, в здравоохранении", — считает Голдин.

Модератор Гарольд Хайман, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, бывший президент Мали Дионкунда Траоре, бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, профессор Оксфордского универстета Ян Голдин, президент группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций" Модератор Гарольд Хайман, бывший президент Нигерии Гудлак Джонатан, бывший президент Мали Дионкунда Траоре, бывший премьер Франции Доминик де Вильпен, профессор Оксфордского универстета Ян Голдин, президент группы компаний "InfoWatch" Наталья Касперская на 15-м Родосском форуме "Диалог цивилизаций"

В будущем он прогнозирует, что дальнейшее бурное развитие технологий приведет к "радикальным изменениям", и призывает человечество подготовиться к ним. "Нужно больше внимания обращать на геномику. В будущем наверняка станет возможным производить новорожденных по заказу – нужно ответить на вопрос, можем ли мы допустить появление таких сверхлюдей? Или как предотвратить деструктивное воздействие генного биологического оружия?" — озадачил Голдин участников Родосского форума.

Для выработки взвешенных ответов на эти вопросы, по его словам, и нужен постоянный диалог между политиками, различными регулирующими органами, учеными, компаниями, развивающими технологии, и молодежью, которая активно использует эти современные технологии.

Все участники Родосского форума выразили готовность вести такой диалог и знакомить с его результатами структуры, ответственные за принятие решений в тех или иных странах.

"Диалог цивилизаций"

В юбилейном 15-м форуме "Диалог цивилизаций", который проходит 6-7 октября на греческом острове Родос, принимают участие 250 политиков, бизнесменов, общественных, религиозных деятелей и ученых из десятков стран мира, с разных континентов. Среди них, помимо упомянутых выше, президент Чехии (2003-2013) Вацлав Клаус, президент Нигерии (2010-2015) Гудлак Джонатан, президент Мали (2012-2013) Дионкунда Траоре, российский исламовед Алексей Малашенко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, экс-генсек Совета Европы, соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" австриец Вальтер Швиммер, бывший федеральный канцлер Австрии и соучредитель МОФ "Диалог цивилизаций" Альфред Гузенбауэр.

Родосский форум "Диалог цивилизаций" и одноименный исследовательский институт основал российский специалист в области госполитики, управления и дипломатии, экс-глава ОАО "РЖД", общественный деятель и заведующий кафедрой государственной политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Владимир Якунин. По его словам, цель Родосского форума — "объединить усилия мировой общественности для конструктивного диалога и установления взаимопонимания между народами и культурами".

© РИА Новости / Ольга Липич Экс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин на форуме "Диалог цивилизаций". 7 октября 2017 © РИА Новости / Ольга Липич Экс-глава РЖД, доктор политических наук Владимир Якунин на форуме "Диалог цивилизаций". 7 октября 2017

В 2001 году по инициативе иранского лидера Мохаммада Хатами страны-участники ЮНЕСКО приняли "Всеобщую декларацию о культурном разнообразии ЮНЕСКО", а Генеральная Ассамблея ООН представила "Глобальную повестку дня для диалога между цивилизациями", определив принципы и цели межкультурного диалога. Форум "Диалог цивилизаций" возник как попытка реализовать данную инициативу на практике — его учредили в 2002 году Владимир Якунин, американский предприниматель и общественный деятель греческого происхождения Николас Папаниколау и индийский футуролог Джагдиш Капур.

"Диалог цивилизаций" поддерживают государственные, общественные, религиозные лидеры, ученые и деятели культуры стран Европы и Азии, Ближневосточного региона, Северной и Южной Америки, Австралии. "Диалог" сотрудничает со многими общественными организациями и международными институтами по всему миру, в их числе ООН, ЮНЕСКО, АЛЕКСО (Организация Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки), Совет Европы и Организация исламского сотрудничества. В 2013 году "Диалог цивилизаций" был наделен консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН.

За свою 15-летнюю историю "Диалог цивилизаций" провел более 100 семинаров, круглых столов и лекций, свыше 30 региональных конференций в Европе, Азии и Америках, издал немало научной литературы. Крупнейшим ежегодным мероприятием с 2002 года стал Родосский форум.

В 2016 году мировой общественный форум "Диалог цивилизаций" был преобразован в одноименный Исследовательский институт со штаб-квартирой в Берлине и отделениями в Москве и Вене. По словам создателей, это — "независимая, негосударственная организация, занимающаяся изучением вопросов международных отношений, международной безопасности". Основная миссия института — выработка рекомендаций по предотвращению развития конфликтов и снижению напряжённости в мире. Эти рекомендации в форме исследований и экспертных оценок предназначены для правительств стран и лиц, принимающих решение, экспертно-аналитического сообщества, бизнеса и СМИ.