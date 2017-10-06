Священный Синод РПЦ отметил вклад Путина в защиту нравственных ценностей

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви в пятницу направил поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину в связи с 65-летием, в которой отдельно поблагодарил главу государства за поддержку церковных проектов и инициатив в духовно-нравственной сфере.

В субботу, 7 октября, Путин отпразднует свой юбилей — российскому лидеру исполняется 65 лет. Очередное заседание Синода состоялось в пятницу.

"Немалые усилия вы прилагаете к тому, чтобы обеспечить достойный уровень жизни сограждан и социально-экономическое развитие государства. Весом ваш вклад в борьбу с терроризмом, в утверждение идеалов справедливости, мира и согласия между странами и народами", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте РПЦ.

Иерархи при этом выразили особую признательность президенту за поддержку им проектов и инициатив Русской церкви, направленных на защиту нравственных ценностей и многовекового духовного и культурного наследия страны.