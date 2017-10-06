Uber объявил, что научит мусульманок Саудовской Аравии работать таксистами

МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Компания Uber объявила о своем намерении создать специализированный учебный центр для женщин, которые хотят стать таксистами в Саудовской Аравии, сообщает Al Arabia.

"Мы приветствуем решение позволить саудовским женщинам водить автомобили", — заявил вице-президент компании, руководитель отдела операций в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Пьер Коти, отметив, что около 80% пользователей приложения Uber — женщины.

Ожидается, что процесс регистрации на обучение потенциальных женщин-таксистов начнется в ближайшее время. При этом саудовские мусульманки смогут работать не только таксистами, но и водителями автобусов и маршруток.

В сентябре король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ, разрешающий женщинам королевства водить, и велел сформировать специальную комиссию из представителей различных ведомств для выполнения этого решения. Ожидается, что все приготовления к появлению женщин за рулем автомобилей на дорогах королевства будут закончены к июню 2018 года.