На Сицилии россиянка попала в рабство к итальянцу-мусульманину

РИМ, 5 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянская полиция арестовала жителя Сицилии, который фактически взял в рабство молодую россиянку, подвергал ее сексуальному насилию и заставлял соблюдать мусульманские обычаи, сообщили РИА Новости в управлении полиции города Катания.
Спустя некоторое ее жизнь с Джузеппе Д'Иньоти, который оказался мусульманином, представлявшимся выходцем из Марокко по имени Юссуф, стала мукой.
На протяжении нескольких месяцев он подвергал ее побоям, сексуальному насилию и угрозам убийством. Жертва была вынуждена носить хиджаб, молиться вместе с мужчиной и смотреть с ним видеоролики, на которых были сняты казни "неверных" из западных стран.
"В среде единоверцев он гордился тем, что сделал мусульманкой блондинку с голубыми глазами", — заявил представитель полиции.
Д'Иньоти обвиняется в таких преступлениях, как обращение в рабство, сексуальное насилие, похищение человека, жестокое обращение и нанесение телесных повреждений. Выяснилось, что с 2010 по 2015 года он сидел в тюрьме по аналогичным преступлениям в отношении своей бывшей жены.
Личность россиянки, ее возраст и нынешнее местоположение держатся в тайне в интересах следствия, отметили в полиции.