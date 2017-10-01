Патриарх Кирилл призвал жителей Узбекистана ценить межрелигиозный мир

Патриарх Кирилл во время посещения мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде.

Патриарх Кирилл во время посещения мавзолея Гур-Эмир и усыпальницы Тамерлана в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Патриарх Кирилл отметил высокий уровень отношений православных и мусульманского большинства Узбекистана, призвав граждан страны беречь межрелигиозный мир.

В воскресенье предстоятель Русской православной церкви освятил обновленный Успенский кафедральный собор Ташкента. Визит патриарха в Узбекистан проходит с 29 сентября по 2 октября.

"Кроме отношений церковно-государственных есть еще отношения с исламским большинством — жителями Узбекистана, которые исповедуют иную религию. И встречаясь с мусульманами Узбекистана, как уже владыка Викентий (митрополит Ташкентский и Узбекистанский) сказал, я имел радость ощущать теплоту, и гостеприимство, и открытость по отношению к православным, их уважение и симпатию", — обратился после службы к присутствующим патриарх Кирилл.

Это, по его словам, "дорогого стоит", так как "во многих странах кровоточат межрелигиозные конфликты" и "раздираются противоречиями человеческие общества".

"И потому нам нужно особенно ценить гражданский мир, межрелигиозный мир и те условия в государстве, которые помогают людям совместно трудиться", — призвал патриарх.

По данным Комитета по делам религий при кабинете министров Республики Узбекистан, на территории страны свою религиозную деятельность осуществляют 2239 религиозных организаций 16 конфессий. Православные христиане являются второй по численности конфессией. По всей стране расположены 38 православных храмов и молитвенных домов.