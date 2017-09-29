Патриарх Кирилл: оскорбление религиозных чувств - одна из форм экстремизма

ТАШКЕНТ, 29 сен – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в беседе с муфтием Узбекистана Усмонхоном Алимовым назвал оскорбление религиозных чувств одной из форм экстремизма.

"Оскорбление религиозных чувств — это одна из форм экстремизма, это то, что расшатывает основы общественного бытия, то, что провоцирует внутренние конфликты", — сказал он в пятницу в ходе своего визита в Узбекистан.

При этом традиционные религии, по мнению предстоятеля, "призваны укреплять основы национального бытия".

Патриарх Кирилл призвал религиозных лидеров "работать со своей паствой, но воспитывать эту паству в духе уважения друг к другу, в заботе о стабильности общественной жизни, в заботе о благе государственном".

Он отметил, что иногда СМИ недостаточно деликатно относятся к чувствам людей, оскорбляются религиозные чувства православных, мусульман, иудеев, буддистов, и в РФ в рамках Межрелигиозного совета России представители разных религий реагируют на это солидарно. "Считаем что это очень правильный ответ", — резюмировал патриарх.