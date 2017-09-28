Защитники животных ополчились на буддистов из-за "ритуала освобождения"

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Суд Лондона приговорил к крупному штрафу двух британских буддистов за проведение "ритуала освобождения" ракообразных животных в море, пишет The Guardian.

"Два лондонских буддиста, Жишо Ли и Ни ЛИ признали себя виновными в нарушении Закона 1981 года о дикой природе и сельской местности, выпустив в дикую природу неместные виды, что привело к "неоценимому ущербу" для экологии", — сообщает издание.

По данным газеты, два года пара принимала участие в обряде вместе с сотней буддистов, приехавших с Тайваня. Церемонию возглавлял известный буддийский проповедник Хай Дао.

Поводом для судебного разбирательства стал иск от защитников животных. К ним обратился один из местных рыбаков, который обратил внимание, что выловленный им краб явно не обитает на южном побережье Англии.

В Международном гуманитарном сообществе, которое поддержало иск, считают "обряд милосердия к животным превратился в индустрию". По их данным, только на Тавайване ежегодно выпускают более 200 миллионов животных. Организация обращает внимание на деятельность Хай Дао. Так, в 2012 году он вместе со своими последователями выпустил в горы Тайваня несколько сотен змей, которые никогда не обитали в этой местности.