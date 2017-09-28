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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Михайлов день: Саакашвили борется с Порошенко за титул "крестителя Руси"

08:0028.09.2017
(обновлено: 08:03 28.09.2017)
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© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкМихаил СаакашвилиМихаил Саакашвили
© РИА Новости / РИА Новости
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Антон Скрипунов

Украина готовится к "Михайлову дню": Михаил Саакашвили разъезжает по стране, собирая сторонников для похода на Киев. Торжественный въезд через Золотые ворота, пообещал он, состоится в день праздника в честь архангела Михаила. Такой символизм не мог не впечатлить некоторых сторонников не признанного мировым православием "Киевского патриархата", которые, казалось бы, до последнего времени были верны Петру Порошенко.

Дошло до того, что полиция задержала военного капеллана КП  Игоря Петренко, участвовавшего в знаменитом прорыве украинско-польской границы сторонниками Саакашвили. И теперь духовенство "Киевского патриархата" грозит целиком перейти на сторону грузинского политика. О том, как Саакашвили расколол раскольников — в материале РИА Новости.

"Барыги за Саакашвили"

Представители националистических организаций во время митинга в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Сторонников "Киевского патриархата" расколола сама новость о задержании Петренко. Кто-то из них, судя по комментариям в соцсетях, резко осудил священника, "благословлявшего нападение на украинских пограничников". Другие, напротив, не ожидали такой жесткой реакции киевских властей, к которым они предельно лояльны. В итоге известный на Украине священник КП Сергей Ткачук (тоже капеллан) назвал всю историю с миграцией Саакашвили "всегосударственным маразмом".

"Что, в стране больше нечем заняться? Такое ощущение, что правящий режим сладких барыг специально поднимает рейтинг Саакашвили", — возмутился протоиерей.

Такой выпад в адрес Порошенко известного религиозного деятеля, к тому же стоящего на крайних националистических позициях (он является членом ОУН-УПА*), безусловно, шокировал других членов "Киевского патриархата". Дошло до разговоров в духе: "А на чьей вы стороне, святой отец?"

© РИА Новости / Александр МаксименкоПерейти в фотобанкВыборы в Верховную раду Украины
© РИА Новости / Александр Максименко
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Выборы в Верховную раду Украины

Между тем "патриарх всея Руси-Украины" Филарет (Михаил Денисенко) приехал во Львов на следующий день после отъезда Саакашвили. Но о бунтующих священниках, как и в целом о шуме вокруг экс-губернатора Одессы, не обмолвился ни словом. Да и с президентом Порошенко в последний раз на публике его видели аж 2 сентября, что довольно странно для ищущего любой повод "посветиться" Филарета. К тому же сейчас он обласкан властью, и Верховная Рада в ближайшее время планирует обсудить вопрос о даровании ему звания "Героя Украины".

"Спорить с патриархом — смертельно опасно"

Вот только в самом КП Филарету уже припомнили, как он на Рождество 2016 года благословлял тогда еще губернатора Саакашвили жестко искоренять коррупцию в стране. Сам Михаил Саакашвили еще в Грузии понял, насколько важна дружба с духовенством. И настойчиво искал ее у патриарха Илии II, обладающего колоссальным авторитетом в стране. Но так и не нашел. Предстоятелю Грузинской православной церкви не нравилась воинственная антироссийская риторика Саакашвили, а война 2008 года и вовсе их рассорила.

"Грузии нужна сильная Россия, и также России нужна единая и дружественная Грузия. Я думаю, что с Божьей помощью мы достигнем этого", — эти слова Илии II, сказанные в конце 2008 года на похоронах патриарха Московского и всея Руси Алексия II, взбесили грузинского президента.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Саакашвили навестил в Берлине патриарха Грузии Илию II
Спустя три года без обсуждения с патриархом был принят скандальный закон, по которому Грузинская церковь переставала быть единственной полноценной религиозной организацией. Илия II заявил тогда о "попрании национальных интересов". А президент в ответ еще больше либерализовал закон. Многочисленные эксперты напоминали ему, что противостояние с патриархом — "смертельно опасное дело для любого грузинского политика". Убедиться в справедливости этих слов на практике он смог в 2013 году, когда с треском провалился на очередных выборах. А когда в начале 2017 разразился скандал с попыткой отравления грузинского патриарха, тут же поползли слухи, что это не что иное, как "привет" от Саакашвили.

Вот и сейчас политик без гражданства  пытается переманить верующих на свою сторону. Так, примерно за месяц до скандального прорыва границы он встретился с украинскими греко-католиками, перебравшимися за последние три года в Польшу.

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкСаакашвили во Львове
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Саакашвили во Львове

Ставка на всех подряд

Как и "Киевский патриархат", Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) придерживается националистических позиций. У униатов большая политическая миссия — нести на себе "украинский проект", замечает политолог Виталий Лейбин.

Празднование Дня государственного флага Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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"Враг Церкви": почему Порошенко не усидит на двух стульях
Поэтому сейчас они делают ставку на всех политиков, которые продвигают эту идею. А в нынешней ситуации, когда "политические силы Украины поняли, что власть Порошенко зашаталась", УКГЦ и "Киевский патриархат" просто не могут остаться в стороне, отмечает эксперт.
"В этом смысле все политические силы, к коим относятся и данные религиозные организации, предлагают свои ресурсы номинантам (на пост президента. — Прим. ред.)", — подчеркивает политолог.

При таком раскладе столкновение интересов уже внутри самих церквей неизбежно. К тому же подобное уже наблюдалось в 1994 году, когда униаты и "филаретовцы" метались между действующим президентом Кравчуком и будущим президентом Кучмой. Тогда их окончательный выбор пал на первого, что в итоге привело к десятилетнему охлаждению отношений с властью.

© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПразднование Дня государственного флага Украины в Киеве
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Празднование Дня государственного флага Украины в Киеве

Очевидно, что украинские "националистические церкви" будут дружить с любыми проводниками антироссийской политики. Но с кем конкретно — Порошенко или Саакашвили? Забавно, что оба политика называют себя прихожанами Московского и Грузинского патриархатов соответственно. А эти церкви не признают легитимность ни униатов, ни "Киевского патриархата".

В 2000-х годах президент Ющенко ввел обычай объезжать в пасхальную ночь храмы сразу нескольких религиозных конфессий. За это украинская пресса ехидно прозвала его "крестителем Руси". Похоже, взявшись переманивать верующих каждый на свою сторону, Порошенко и Саакашвили решили побороться за этот титул.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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