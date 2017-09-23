Дух Евросоюза должен распространиться от Африки до Азии, заявил Далай-лама

РИГА, 23 сен — РИА Новости. Далай-лама во время своего выступления в Риге в субботу заявил, что дух ЕС должен распространиться от Африки до Азии.

"Дух ЕС должен распространиться до Африки, до Азии. Союз — лучший способ быть едиными, а это обеспечивает мир. Это моя мечта", — заявил Далай-лама.

Духовный лидер буддистов также признался, что его частые визиты в Латвию связаны с тем, что здесь он также может встречаться с россиянами, которые хотят его слышать, но не могут позволить себе поездку в Азию. Далай-лама же не может приехать в Россию.

"Поэтому россияне встречаются со мной в Латвии", — сказал Далай-лама.

Учения Далай-ламы для стран Балтии и России проводятся в Риге регулярно с 2014 года и открыты для всех − как для буддистов, так и для людей, проявляющих интерес к философии буддизма.