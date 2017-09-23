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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама призвал повсеместно ввести преподавание светской этики

22:1423.09.2017
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© РИА Новости / Ольга ЛипичДалай-лама дает учения в Риге для буддистов стран Балтии и РоссииДалай-лама дает учения в Риге для буддистов стран Балтии и России
© РИА Новости / Ольга Липич

РИГА, 23 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV на встрече в Риге со своими последователями заявил, что в вузах необходимо ввести преподавание светской этики, которая поможет ослабить ориентацию современного образования на материальные аспекты.

Далай-лама 23-25 сентября в Риге проводит встречи и беседы для буддистов и интересующихся этой религией из стран Балтии и России. В программе встреч, в частности, комментарии к трудам выдающихся буддийских мыслителей и диалоги об актуальных проблемах с известным российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры. Во встречах в большом рижском зале "Сконто" участвуют около 4 тысяч человек из десятков стран мира.

Духовный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
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"Наша образовательная система, ориентированная больше на материальное развитие, не поможет нам трансформировать наше сознание, избавиться от гнева и других негативных эмоций… Сегодня в школьной программе нет уроков нравственности, любви, сострадания. Мы не можем опираться только на религиозное учение, потому что в мире более 1 миллиарда вообще не верующих людей. И если мы хотим охватить все 7 миллиардов жителей планеты, нам нужна такая система обучения, в которой преподавалась бы светская этика", — сказал Далай-лама.

Буддийские ученые, по его словам, сегодня работают над созданием вузовской программы по светской этике. "Мы сотрудничаем в этом вопросе с университетом Эмори в США, разрабатываем проект учебной программы для преподавания светской этики в светских вузах", — уточнил духовный лидер.

Он полагает, что содержание нового предмета поможет изучающим его осознать единство всего человечества, развивать сострадание, любовь, уважение друг к другу и жить в мире. При этом Далай-лама призвал уважать все религии, которые учат любви и состраданию, хранить веру предков.

"Я" и кванты

Далай-лама советует трансформировать негативные эмоции, опираясь на критическое мышление. По его словам, в основе всех отрицательных эмоций лежит неведение — привязанность к себе, к своему "я" как существующему самостоятельно и независимо. От этого появляется разделение мира на "своих" и "чужих", разделение людей на "моих друзей" и "моих врагов". В то время как, согласно буддийскому учению, никакого независимого "я" не существует.

Хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Это не означает, что мы должны придерживаться нигилистических воззрений. "Я" — это обозначение, налагаемое на психофизические совокупности (тело и ум)", — добавил буддийский духовный лидер.

"Специалисты в области квантовой физики, с которыми я много общаюсь, утверждают, что нет ничего объективно существующего. Такого же воззрения придерживалась и древняя буддийская школа читтаматра. Она говорит, что все вещи – лишь проекция ума. Синий цвет и восприятие синего возникают одновременно. И квантовая физика говорит: если есть наблюдатель, будет и наблюдаемый объект. В буддийских текстах объясняется многое, связанное с сознанием, и эти знания могут быть полезны современным специалистам", — убежден Далай-лама.

Буддийский лидер отметил, что 30 лет встречается с учеными из ряда стран мира, а в августе этого года в Дели состоялась первая совместная конференция о природе сознания с участием Далай-ламы и ведущих специалистов в области работы мозга из России.

Корнем "всеведения" и "пробуждения" Далай-лама считает сострадание. Прежде всего, по его мнению, необходимо усмирить свой ум. "Нужно тренировать свой поток ума, и тренировка должна включать нравственное поведение, сосредоточение и мудрость", — отметил буддийский наставник.

Смиренный Лама

Далай-лама напомнил, что в 2011 году сложил с себя все политические полномочия. Таким образом он положил конец многовековой практике, когда Далай-ламы сочетали духовную и светскую власть.

Далай-лама XIV в Риге
© РИА Новости / Нина Алексеева
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"Мне показалось, что это не слишком хорошо, когда лама является и духовным, и светским лидером. Лама должен быть в первую очередь ученым и духовно опытным человеком, очень смиренным", — сказал религиозный деятель.

Разъясняя труд "Краткий ламрим" ("этапы пути") особо почитаемого тибетского мыслителя Чже Цонкапы о последовательности пути к пробуждению, Далай-лама отметил важность уважительного отношения ко всем людям, независимо от их социального положения. "Вы должны подавать просящим подаяние нищим, помогать инвалидам и старикам, проявляя уважение", — сказал буддийский наставник.

Он призвал всех людей заботиться друг о друге. "В современном мире наблюдается огромный разрыв между богатыми и бедными… Создающий сегодня причины для страдания будет страдать в будущем", — констатировал Далай-лама, неоднократно называвший себя социалистом.

Далай-лама XIV

Буддисты считают Далай-ламу (в переводе — "Океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — будды сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруп, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году — возведен на престол.

После включения Тибета в состав Китая Далай-лама в 1959 году переселился в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных странах и миротворческие усилия Далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.

Далай-лама XIV и российские ученые на конференции в Дели
© РИА Новости / Ольга Липич
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В России Далай-лама был несколько раз с краткосрочными поездками, последняя была однодневной в 2004 году в Калмыкию. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом, однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того как весной 2011 года Далай-лама сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от КНР.

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Религия и мировоззрение
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