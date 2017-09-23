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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Далай-лама рассказал, как снизить уровень стресса

21:0823.09.2017
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© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фотоДуховный лидер буддистов Далай-лама XIV. Архивное фото
© РИА Новости / Нина Алексеева
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РИГА, 23 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама XIV рассказал, как снизить уровень стресса, и призвал лидеров государств отказаться от насилия и решать любые проблемы мирным путем, помня о единстве 7-миллиардного человечества.

Под разными углами

"Посмотрите на событие, которое считаете негативными, под разными углами, а не только под одним, и тогда оно уже не будет казаться вам таким негативным. Так можно снизить уровень стресса", — сказал Далай-лама в субботу в Риге на пресс-конференции в рамках учений, которые он проводит для буддистов и интересующихся из стран Балтии и России.

По его словам, когда люди смотрят на вещи, то обычно сильно преувеличивают их привлекательность или непривлекательность, на 90 процентов сами присваивают им те или иные качества. Так получается, когда люди цепляются за якобы истинное, независимое существование вещей. Но если осознать, что ничто само по себе не существует, а все существует только обусловлено, благодаря причинно-следственным связям, то и "цепляния", и искажения восприятия действительности станет меньше.

Внутренний дворик Дворца Консерваторов на площади Капитолия, Рим.
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Важное место в духовной практике занимает, по его мнению, медитация. Кроме того, Далай-лама отводит очень большую роль логическому анализу. "Часть моей практики – это анализ происходящего под разными углами… Взгляд на все со стороны помогает преодолевать гнев", — поделился буддийский наставник.

Он напомнил, что сам Будда Шакьямуни, а также Нагарджуна и другие философы древнеиндийского университета Наланда (их преемниками считают себя тибетские учителя – ред.) говорили не принимать учение на веру, а проверять его логическими размышлениями. "Определенные положения учения Будды ученые Наланды отвергали, в силу того, что могли доказать их несостоятельность. Надо проверять учение, как мастера проверяют золото", — советует Далай-лама.

Особое значение он придает развитию аналитического мышления молодежи. "Молодое поколение должно больше внимания уделять анализу, исследованиям, а не просто заучивать мантры", — сказал Далай-лама.

Ненасилие и единство человечества

Современную ситуацию в мире Далай-лама назвал "очень печальной". "Мы находимся уже в 21 веке, реалии нашей жизни в значительной степени изменились, но наше восприятие, образ мысли остаются теми же. Особенно это касается лидеров государств: первая реакция на проблему – применить насилие… Но насилие контрпродуктивно, оно ведет к еще большему насилию", — сказал Далай-лама.

Далай-лама XIV в Риге
© РИА Новости / Нина Алексеева
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Лейтмотивом в его речах и письменных трудах последних лет звучит утверждение о единстве всего 7-миллиардного населения Земли. "Я тибетец, но так ли я отличаюсь от других людей, от вас? У меня так же два глаза, один нос, и эмоции на лице мы с вами выражаем одинаково. И главное – все семь миллиардов, живущие сегодня на нашей планете, — одинаково хотят счастья и не хотят страданий. Существующие между нами различия – национальные, религиозные и другие – они все носят вторичный характер по отношению к тому, что нас объединяет, и не должны становиться источниками конфликтов и насилия", — подчеркнул Далай-лама, выступая перед тысячами жителей Прибалтики и России.

Счастье, добавил он, связано с покоем ума, а страдание – с эмоциями. Справиться с негативными эмоциями, избавиться от страдания и обрести счастье помогают практики сострадания и любви, прощения и терпения, которым учат все крупнейшие религии. "Необходимо уважать все религии и светскую этику", — добавил Далай-лама.

Он также выразил восхищение примером единства Евросоюза. По его мнению, существование этой организации снижает уровень насилия. "Я действительно восхищаюсь духом единства Евросоюза… Хорошо бы, чтобы в будущем появились, например, Африканский союз, Южно-Американский союз и так далее. Это разовьет чувство единства. Весь мир должен быть одним союзом. Это моя мечта", — заключил Далай-лама.

Учения

В программе учений Далай-ламы для стран Балтии и России в Риге 23-25 сентября — комментарии к трудам выдающихся буддийских мыслителей, а также диалоги об актуальных проблемах с известным российским рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым и другими деятелями культуры. В трехдневных учениях в большом рижском зале "Сконто" принимают участие около четырех тысяч человек из десятков стран мира.

Организаторами рижских учений Далай-ламы выступили общество "Сохраним Тибет" (Рига), фонд "Сохраним Тибет" (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).

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