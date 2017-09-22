Православных активистов не устроила "Аллея правителей двадцатого века"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Православные активисты из движения "Божья воля" провели в пятницу самую тихую протестную акцию за время своего существования. На торжественном открытии "Аллеи правителей двадцатого века" они пикетировали бюсты Ленина и Сталина.
"Нельзя ставить в один ряд легитимных правителей исторической России и безжалостных оккупантов, расстрелявших Гумилева, похоронивших в безымянной могиле Мандельштама и затравивших Ахматову с Пастернаком. Это кощунство", — заявил РИА Новости лидер "Божьей воли" Дмитрий Цорионов.
"Аллея правителей" создана Российским военно-историческим обществом в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в Петроверигском переулке, где ныне расположен "Музей военной формы одежды". В мае 2017 года была открыта первая часть аллеи и 33 бюстами правителей Русского государства до 1917 года. Сегодня аллею дополнили бюсты семи лидеров советского государства от Ленина до Горбачева. Памятник Ельцину планируется открыть в феврале, ко дню рождения первого президента РФ.