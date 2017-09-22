Православных активистов не устроила "Аллея правителей двадцатого века"

МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Православные активисты из движения "Божья воля" провели в пятницу самую тихую протестную акцию за время своего существования. На торжественном открытии "Аллеи правителей двадцатого века" они пикетировали бюсты Ленина и Сталина.

На этот раз активисты обошлись одиночным пикетом и только после официальной части мероприятия. Они не кидались в присутствующих яйцами, как в Мэрилина Мэнсона, не пытались скинуть бюсты на землю, как это было на выставке Сидура в Манеже, не подложили под монументы голову свиньи, как в случае с театром Табакова. Когда процессия во главе с замминистра культуры Александром Журавским, лидером фракции ЛДПР Владимиром Жириновским и автором бюстов Зурабом Церетели осматривала памятники, у бюста Сталину активистка Ольга молча развернула плакат с портретом Анны Ахматовой.

"Нельзя ставить в один ряд легитимных правителей исторической России и безжалостных оккупантов, расстрелявших Гумилева, похоронивших в безымянной могиле Мандельштама и затравивших Ахматову с Пастернаком. Это кощунство", — заявил РИА Новости лидер "Божьей воли" Дмитрий Цорионов.

"Аллея правителей" создана Российским военно-историческим обществом в сквере, облагороженном в ходе реставрации здания в Петроверигском переулке, где ныне расположен "Музей военной формы одежды". В мае 2017 года была открыта первая часть аллеи и 33 бюстами правителей Русского государства до 1917 года. Сегодня аллею дополнили бюсты семи лидеров советского государства от Ленина до Горбачева. Памятник Ельцину планируется открыть в феврале, ко дню рождения первого президента РФ.