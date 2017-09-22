В Китае наградили женщину, помешавшую грабителям украсть голову статуи

ПЕКИН, 22 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Пожилая жительница юго-западной китайской провинции Сычуань Пань Юаньцзюй получила вознаграждение в 1 тысячу юаней (около 150 долларов) за то, что помешала двум мужчинам-грабителям и смогла предотвратить кражу головы древней скульптуры Будды, пишет издание South China Morning Post.

Инцидент произошел еще в июле прошлого года, однако в СМИ о нем заговорили на этой неделе, после того, как несостоявшиеся грабители были приговорены к тюремным срокам: один из них получил 5 лет и 9 месяцев заключения, второй — 2 года и 5 месяцев.

Пань Юаньцзюй, которой 68 лет, находилась в одной из исторических зон на горе Муюй уезда Аньюэ, где ее муж работает сторожем. В этом районе находятся около 700 буддийских статуй, датируемых временами династии Тан (618-907 годы н.э.). В один из вечеров женщина услышала подозрительный шум, исходящий из района, где располагаются древности. Она решила проверить источник шума и обнаружила на месте двух мужчин, пытающихся отколоть голову у одной из двух статуй Будды, вытесанных в скале.

Женщина начала кричать, и тогда преступники решили ее подкупить. Однако она не приняла взятку и попыталась самостоятельно задержать злоумышленников, которые побежали к ожидающему их грузовику. Преступники попытались скрыться на автомобиле, но женщина схватилась за колесо и не отпускала его. Воры не отважились на крайние меры и не стали вредить женщине, поэтому бросили грузовик и решили спасаться бегством. Они бросили голову статуи в расположенную рядом реку и скрылись.

Пань Юаньцзюй пояснила, что она вцепилась в колесо грузовика для того, чтобы позже иметь доказательства попытки кражи, а также чтобы полиция провела расследование совершенного акта вандализма и по грузовику смогла определить тех, кто его совершил.

Прибывшие на место преступления сотрудники полиции не смогли догнать злоумышленников по горячим следам, однако они оперативно идентифицировали их по автомобилю. Позже выяснилось, что они входят в группировку, занимающуюся кражей древностей, их удалось быстро найти и задержать.