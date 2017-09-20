Уникальные исламские рукописи нашли на монашеской горе Афон

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Археологи из университета Кувейта нашли в одном из православных монастырей на горе Афон уникальные арабские рукописи, относящихся к эпохе становления ислама, сообщает Greek Reporter.

Команда ученых во главе с профессорами истории Абдулхади аль-Аджми и Мохаммад Аль-Марзуки исследовала библиотеки афонских монастырей. При этом, по словам археологов, одним из самых сложных этапов было получение разрешения на изыскания как со стороны греческих властей, так и со стороны руководства монашеской горы, которая фактически имеет автономный статус.

© Фото : предоставлено университетом Кувейта Арабский манускрипт, найденный на горе Афон © Фото : предоставлено университетом Кувейта Арабский манускрипт, найденный на горе Афон

"Найденные рукописи относятся к золотому веку ислама (VIII-XIII века). Они охватывают различные темы, связанные с ежедневными событиями, научными наблюдениями, религиозными делами и т. д.", — отмечает доктор Абдулхади аль-Аджми.

Ученым еще предстоит узнать, как уникальные манускрипты попали на Афон. Археологи назвали открытие "очень важным ориентиром" для тех, кто изучает историю ислама.

Святая гора Афон, которая в официальной административной системе Греции называется "Автономным монашеским государством Святой Горы" состоит из 20 монастырей, среди них один русский — Свято-Пантелеймонов монастырь. Первые монастыри, как считается. Появились на горе в V-VI веках нашей эры. Сейчас гора Афон является одним из самых известных в мире мест паломничества.