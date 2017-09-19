РПЦ собрала 3 млн руб нуждающимся благодаря отказу епископа от подарков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Почти три миллиона рублей было собрано в поддержку нуждающимся в ответ на призыв епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона не дарить ему подарки на день рождения, а поддержать службу "Милосердие".

"Дорогие друзья… В этом году я решил сделать то, что я делал только в детстве — заказать себе подарок… поддержите "Милосердие" небольшим пожертвованием. Пусть оно будет совсем небольшим — 50 или 100 рублей, но регулярным, например, каждый месяц. Если много людей будут жертвовать каждый месяц даже по 50 рублей, наши проекты будут спасены, а наши подопечные будут уверены в своем будущем", — написал епископ на своей странице в Facebook.

© Фото : фото предоставлено Санкт-Петербургской епархией Волонтеры "Автобуса милосердия" раздают обеды бездомным на Атаманской улице Санкт-Петербурга © Фото : фото предоставлено Санкт-Петербургской епархией Волонтеры "Автобуса милосердия" раздают обеды бездомным на Атаманской улице Санкт-Петербурга

Всю сумму удалось собрать за три дня: почти 300 тысяч рублей было собрано зрителями православного телеканала "Спас" в рамках благотворительного выпуска программы "Прямой эфир", который был полностью посвящен работе службы "Милосердие".

"На сегодня "Милосердие" входит в пятерку крупнейших благотворительных организаций России. В год здесь получают разовую помощь примерно 30 000 человек. На постоянном попечении службы около 2 000 одиноких стариков, детей и взрослых инвалидов, сирот, малоимущих. Годовой бюджет службы составляет более 400 миллионов рублей, однако там не уверены, что смогут продолжать и в 2018 году оказывать помощь нуждающимся в прежнем объеме — дефицит благотворительных проектов "Милосердия" на предстоящий год составляет 12 миллионов в месяц. Спасти ситуацию можно регулярными пожертвованиями", — говорится в сообщении пресс-службы.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой Новосибирской митрополии РПЦ В Доме для мамы, открытом при Новосибирской епархии © Фото : фото предоставлено пресс-службой Новосибирской митрополии РПЦ В Доме для мамы, открытом при Новосибирской епархии

Православная служба помощи объединяет 27 социальных проектов и ежегодно оказывает помощь десяткам тысяч нуждающихся: тяжелобольным детям и взрослым, сиротам, одиноким старикам и инвалидам, бездомным и ВИЧ-инфицированным. В числе проектов службы "Милосердие" — кризисный центр "Дом для мамы", центр семейного устройства, Свято-Спиридоньевская богадельня, Центр реабилитации детей с ДЦП и другие. Более чем на 80% служба "Милосердие" существует на пожертвования.